GTA Online: nuovo Weeny Issi Rally per un periodo limitato

Il nuovo Weeny Issi Rally, disponibile solo per un periodo limitato

Ottieni ricompense rare completando corse in taxi, GTA$ e RP doppi in Guerriglia motorizzata e altro ancora



Se ti dicono che la Weeny ha progettato un SUV sportivo, come te lo immagini? Usato per accompagnare i figli a scuola, fare il pendolare e ogni tanto qualche scampagnata? O te lo immagini mentre sfreccia in un circuito, si ribalta più e più volte e finisce per essere avvolto dalle fiamme alimentate dal suo stesso serbatoio mentre la folla impazzisce? Se hai scelto la seconda risposta, complimenti: sei pronto a possedere questa potente ode all'ingegneria britannica.

Fai tuo il Weeny Issi Rally acquistandolo dal sito di Southern San Andreas Super Autos sul tuo iFruit o presso l'autosalone di Luxury Autos di fronte ai Record A Studios. Questo SUV a dimensioni ridotte, ma perfettamente attrezzato, è anche modificabile da HSW su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sia il Weeny Issi Rally che la sua modifica da HSW saranno disponibili fino all'1 febbraio.

Ricompense per gli incarichi da tassista

Pochi conoscono una città come le loro tasche come i suoi tassisti e Los Santos non fa differenza. Questa settimana i tassisti più determinati riceverannoGTA$ doppi dalle mance degli incarichi da tassista, e fino all'8 febbraio rari articoli per il trasporto in sicurezza dei passeggeri fino a destinazione (le ricompense sotto forma di capi d'abbigliamento saranno consegnate al tuo guardaroba entro il 17 febbraio, i GTA$ ti saranno accreditati entro 72 ore dal completamento):

I possessori del Taxi (e chi lo acquisterà entro l’8 febbraio da Warstock Cache & Carry) riceveranno la camicia Camp collar Downtown Cab Co.

Completa 1 corsa durante un incarico da tassista per ricevere 100.000 GTA$.

Ottieni 20.000 GTA$ dagli incarichi da tassista per ricevere ulteriori 100.000 GTA$.

Ottieni 40.000 GTA$ dagli incarichi da tassista per ottenere le giacche In vinile senape e Smanicata in vinile senape oltre ad altri 100.000 GTA$.

Inoltre, i giocatori PS5 e Xbox Series X|S che guadagneranno 20.000 GTA$ dagli incarichi da tassista riceveranno i pantaloni da tuta sportiva Manor Geo; quelli che guadagneranno 40.000 GTA$, invece, riceveranno anche il cappellino e la felpa Manor Geo.



Evento modalità difficile: Prima dose

L'Evento modalità difficile di Prima dose entra nella sua penultima settimana. Aiuta Dax e i Fooliganz a tornare protagonisti del mercato delle sostanze psichedeliche di Southern San Andreas per ottenere alcuni articoli rari. Inoltre, i giocatori che avranno completato tutte e sei le missioni al livello difficile durante l'Evento modalità difficile di Prima dose riceveranno la speciale livrea per fucile a pompa mostrata qui sotto.

L'Evento modalità difficile di Prima dose resterà attivo fino all'8 febbraio e tutte le ricompense indicate qui sotto saranno consegnate prima del 17 febbraio.



Veicolo prova premium di Hao: Weeny Issi Rally

Quando Hao e la sua squadra di appassionati della Hao's Special Works hanno saputo che la Weeny stava lavorando a un fuoristrada a dimensioni ridotte, sono riusciti a malapena a contenersi. Inevitabilmente avrebbero trasformato un veicolo standard nel demone della velocità più piccolo immaginabile. Prima del 2 febbraio, vai da HSW per trasformare il tuo SUV Weeny Issi Rally in un veicolo formidabile.

Prova a tempo HSW della settimana

Installate tutte le modifiche e riottenute le chiavi dagli ingegneri, affronta la Prova a tempo HSW della settimana sfrecciando tra Ron Alternates ed Elysian Island per vedere come si comporta su strada tutta quella potenza in più.

GTA$, RP e Punti Arena doppi nella serie di sfide di Arena War

Auto veloci, pericoli, azione esplosiva... la serie di sfide di Arena War offre questo e anche GTA$, RP e Punti Arena doppi per tutti i partecipanti, per tutta la settimana.

GTA$ e RP doppi in Guerriglia motorizzata

Vuoi una scarica di adrenalina? Prova a fare così: lanciati da un Cargobob, paracadutati in un'area contesa e recupera a terra le armi da fuoco per difendere te e i tuoi compagni, e non restare fuori dall'area di gioco che va sempre più restringendosi. Guerriglia motorizzata offre ricompense doppie fino all'1 febbraio.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Fai un salto da Simeon per dare un'occhiata alla sua selezione di veicoli di lusso di dubbia provenienza, tra cui laPegassi Zentorno (supercar, 40% di sconto), la Benefactor Schlagen GT (sportiva), laDeclasse Vamos (muscle car), la Schyster Deviant (muscle car) e la Declasse Impaler (muscle car). Esamina le loro statistiche, fai un giro di prova di 5 minuti o acquistale direttamente dal signor Yetarian.

Autosalone Luxury Autos

Fai visita all'autosalone Luxury Autos di Rockford Hills per ammirare da vicino il nuovissimoWeeny Issi Rally (SUV) e la Principe Deveste Eight (supercar, 30% di sconto). Confronta le statistiche e le specifiche, e acquista l'uno o l'altra (o entrambe) direttamente dalla vetrina.





Veicolo trofeo dell'Autoraduno: Vapid Winky

I membri dell'Autoraduno di LS che sfrutteranno velocità e scorciatoie per vincere una Gara clandestina per tre giorni consecutivi si porteranno a casa le chiavi di un Vapid Winky (fuoristrada).

Vai nell'area di prova dell'Autoraduno per guardare più da vicino laObey Tailgater S (berlina), la Annis Remus (sportiva) e la Grotti Itali GTO (sportiva, 30% di sconto) e magari farci un giro di prova sul tracciato dell'Autoraduno, gareggiare in una Corsa ai checkpoint o lottare contro il cronometro in una Prova a tempo.

Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Ocelot Pariah

I visitatori del Casinò e Resort Diamond possono girare la ruota fortunata per provare a vincere premi quali GTA$, RP, capi d'abbigliamento e altro. Il primo premio di questa settimana è la Ocelot Pariah (sportiva), appositamente progettata e costruita per soddisfare le esigenze di chi guida sulla Interstate 1, ma ha gusti particolarmente sofisticati.

Questa settimana, sconti del Furgone delle armi sul fucile militare e sulle armi da lancio

Mentre sei in giro, cerca un Vapid Speedo carico di armi non proprio legali. Il Furgone delle armi è un negozio ambulante rifornito di tutto ciò che serve per mettere su un arsenale formidabile, compresi tutti gli articoli qui sotto elencati, a prezzi scontati (e ulteriormente scontati per gli abbonati a GTA+):

Cannone a rotaia | Minigun | Fucile militare (40% di sconto)| Fucile da tiratore | Pistola da combattimento | Mazza da baseball | Coltello

Armi da lancio (55% di sconto, 75% per gli abbonati a GTA+):

Molotov | Bombe adesive | Granate

Giubbotto antiproiettile (55% di sconto, 75% di sconto per gli abbonati a GTA+)

SCONTI

Se t'interessano le carneficine automobilistiche, diventane protagonista acquistando un'officina dell'Arena col 40% di sconto, nonché tutti i suoi potenziamenti e modifiche, sempre col 40% di sconto. Inoltre, convertire veicoli nell'officina dell'Arena costerà il 30% in meno rispetto al solito.

Quanto agli altri veicoli, approfitta dei seguenti sconti per ampliare la tua flotta:

30% di sconto - Principe Deveste Eight (supercar)

30% di sconto - Grotti Itali GTO (sportiva)

40% di sconto - Pegassi Zentorno (supercar)

