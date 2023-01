World of Warcraft Classic: Incursione ora disponibile

Scopri i segreti di Ulduar su Wrath Classic!

Mentre prosegue la campagna contro il Re dei Lich a Northrend, una nuova minaccia si presenta tra le montagne innevate di Ulduar, il luogo di una delle Incursioni più amate di Wrath Classic - disponibile ora! Gli avventurieri su uniranno a Brann Bronzebeard e si faranno strada dentro Ulduar combattendo contro i costrutti impazziti dei titani, fino ad arrivare ad affrontare il prigioniero della struttura più oscuro e ormai libero: Yogg-Saron, uno dei quattro Dei Antichi di Azeroth.

Oltre alla nuova incursione di Ulduar, ecco cosa sarà disponibile nell'aggiornamento ai contenutiper Wrath Classic:

Emblemi delle Spedizioni e Incursioni: Emblems of Conquest

I personaggi potranno ottenere i nuovi Emblem of Conquest con le uccisioni dei boss dell'Incursione di Ulduar e la missione giornaliera delle spedizioni Eroiche, "Proof of Demise".



Sarà ancora possibile ottenere gli Emblem of Valor con le missioni delle spedizioni Eroiche e Normali di Archmage Timear, mentre gli Emblem of Heroism diventeranno obsoleti e sarà possibile scambiarli con dell'oro.





Spedizioni con Titan Rune

Interagire con una reliquia dei titani all'inizio di una spedizione Eroica farà in modo che tutti i nemici ottengano salute aggiuntiva, infliggano più danni e beneficino di effetti aggiuntivi per creare una sfida simile alle Mitiche+ in versione WoW Classic.





Stagione 6 Arena PvP

I partecipanti all'Arena potranno acquistare l'equipaggiamento della Stagione 5 a un prezzo ridotto per prepararsi alla nuova sfida.





Missioni giornaliere dell'Argent Tournament

I personaggi potranno rispondere alla chiamata dell'Argent Crusade recandosi alla sede del torneo presso Icecrown, dove potranno iniziare una serie di missioni giornaliere e contribuire alla costruzione della nuova arena per il torneo.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento ai contenuti di Secrets of Ulduar, visita il sito web di World of Warcraft





