Gelidanima arriva in Diablo Immortal nella prima collaborazione con World of Warcraft

Dal 4 luglio alle 03:00 al 26 luglio alle 03:00 (orario del server) i giocatori avranno la possibilità di accedere alla nuova collaborazione Diablo Immortal x World of Warcraft. Nell'evento Ombra del Trono di Ghiaccio, minacciosi portali della Rocca della Corona di Ghiaccio sono stati avvistati a Sanctuarium.

I giocatori dovranno trovare questi portali, affrontare il gelo pungente e uccidere gli invasori appostati al loro interno. Effettuare l'accesso a Diablo Immortal durante questo evento permetterà di ottenere la Cornice dell'Avatar Cordoglio Congelato e completare l'evento darà l'oggetto cosmetico Arma Gelidanima.

I potranno anche ricevere il Portale del Sentiero per Corona di Ghiaccio, ispirato al mondo di World of Warcraft, tramite qualsiasi acquisto con valuta reale effettuato in Diablo Immortal fino al 26 luglio.

