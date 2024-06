World of Warcraft: la beta di The War Within è ora disponibile

La beta di The War Within è ora disponibile

Il viaggio verso il lancio di The War Within, il primo capitolo dell'ambiziosa Saga dell'Anima del Mondo di World of Warcraft, fa un altro passo avanti con l'inizio della fase di testing della beta, ora disponibile.

Nel corso dei test, il team di WoW inviterà giocatori e giocatrici, inclusi coloro che hanno preacquistato la Epic Edition, a scoprire l'espansione in arrivo e dare dei feedback. Inoltre, chi acquisterà o aggiornerà alla Epic Edition di The War Within nel corso della beta, vi otterrà l'accesso immediato.

Per la fase dei test della beta, i giocatori potranno provare tutte le novità, inclusi gli alberi dei talenti eroici, la campagna di progressione completa e tutte le zone, le spedizioni e le Scorribande. Inoltre, si potranno testare anche le novità più generali, come il sistema delle Brigate, e una collezione estesa di cavalcature con il Volo Dinamico (conosciuto come Volo Draconico in Dragonflight).

Di seguito il link a materiale utile: