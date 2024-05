World of Warcraft in arrivo su GeForce Now

E' disponibili su GeForce NOW uno o più nuovi mondi! Il celebre MMORPG ‘World of Warcraft’ è disponibile in streaming per gli utenti, con l'ultima espansione Dragonflight, World of Warcraft Classic e il recente World of Warcraft Cataclysm Classic.

Questi giochi fanno parte dei 17 che arriveranno nel cloud nel mese di giugno , a partire da The Rogue Prince of Persia fino ai titoli più popolari di Capcom, come Resident Evil Village e Street Fighter 6.

GeForce NOW continua i festeggiamenti per i 10 anni di Elder Scrolls Online con una nuova reward per i suoi giocatori, che sarà disponibile a partire da oggi per gli utenti Ultimate e Priority , e da domani 31/5 per gli utenti Free. Assicuratevi di essere iscritti al reward program di GeForce NOW per ottenere una cavalcatura gratuita nel gioco con cui viaggiare nel mondo di ESO .

Inoltre, condividete le vostre destinazioni di gioco preferite per tutto il mese utilizzando #GreetingsFromGFN. Segui @ NVIDIAGFN per vedere tutte le fantastiche destinazioni che possono essere visitate nel cloud!

Inizia la tua prossima avventura con i 7 titoli disponibili questa settimana:

The Rogue Prince of Persia (Nuovo rilascio su Steam , 27/05)

Capes (Nuovo rilascio su Steam , 29/05)

Lords of the Fallen (Nuovo rilascio su Xbox e disponibile su PC Game Pass, 30/05)

Soulmask (Nuovo rilascio su Steam , 31/05)

World of Warcraft: Dragonflight ( Battaglia .netto )

World of Warcraft Classico ( Battle.net )

World of Warcraft Cataclysm Classico ( Battle.net )

Date anche un’occhiata a cosa arriverà durante il mese di giugno: