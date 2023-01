GTA Online: nuova attività secondaria con il Taxi per la Downtown Cab Co.

Affronta una nuova attività secondaria con il Taxi per la Downtown Cab Co.

In più, festeggia l'Anno del coniglio e altro ancora in GTA Online questa settimana



Vuoi arrotondare con qualche lavoretto? IlTaxi (di servizio) è ora disponibile per l’acquisto da Warstock Cache & Carry e consente ai conducenti più intraprendenti di avviare gli incarichi da tassista a bordo del proprio veicolo Pegasus e a propria discrezione. Cerca solo di prepararti alle recensioni del tipo "Motore rumoroso, ma le vibrazioni sono uno spasso. 3/5"; "Perché puzza come una salumeria? 2/5" e "L’autista ha sparato Rebel Radio a tutto volume, è passato col rosso e ha fatto il dito medio a chiunque. 5/5, consigliato."

Non fermare il tassametro: arrivano i servizi taxi

Se vuoi prendere confidenza con Los Santos e le aree limitrofe, non c'è modo migliore per farlo che prelevare clienti e portarli a destinazione con gli incarichi da tassista. Forse non ha il fascino di una carriera da influencer di Snapmatic, il prestigio di una celebrità di Vinewood o l’infamia dei trafficanti di armi più temuti dello Stato, ma quello del tassista è sicuramente un lavoro essenziale per l’intera città.

Vai alla sede della Downtown Cab Co. all'angolo tra Tangerine Street e Mirror Park Boulevard a East Vinewood per iniziare. I veterani di Arena War che hanno raggiunto il livello sponsor 25 possono anche utilizzare la propria versione speciale rossa del Taxi per completare gli incarichi.

Chi non può acquistare un taxi personale può comunque avviare gli incarichi da tassista presentandosi alla Downtown Cab Co. Completa 10 incarichi da tassista di fila per ottenere la ricompensa Taxi a 5 stelle e sbloccare il prezzo speciale del nuovo Taxi.

I giocatori su PlayStation 5 e Xbox Series X|S possono inoltre sfruttare l’aggiunta di molte nuove destinazioni disponibili ora con i servizi taxi della Downtown Cab Co., con una nuova opzione per saltare il viaggio. Chiama la Downtown Cab Co. con il tuo iFruit per richiedere un taxi, fai sapere al conducente dove sei diretto e seleziona l’opzione per saltare il viaggio per farti beffe del traffico. Inoltre, gli abbonati a GTA+ possono sfruttare al massimo l’opzione per saltare il viaggio con un tempo di attesa tra un utilizzo e l’altro di soli 5 minuti.



Datti alla chimica con un laboratorio mobile tutto tuo

Per chi deve ancora cimentarsi in Prima Dose diLos Santos Drug Wars, è ora disponibile per l’acquisto direttamente da Warstock Cache & Carry l’MTL Brickade 6x6, un veicolo di servizio pesante che include anche una moto Maibatsu Manchez Scout C.

Se vuoi massimizzare i profitti e minimizzare l’effetto allucinogeno indotto dal contatto prolungato con i Fooliganz, ora puoi acquistare un laboratorio mobile estremamente funzionale e prepararlo per imbastire una produzione di acidi e arricchire la tua esperienza nel campo di traffico di droga.

Naturalmente puoi anche rubare il Brickade 6x6 durante le tue avventure al fianco dei Fooliganz nelle missioni di Prima Dose, per poi accedere a opzioni di personalizzazione del Brickade 6x6 e l’aggiunta della nuova modalità Difficile (ulteriori informazioni di seguito).



Festeggiamenti per il capodanno lunare

Festeggia il capodanno lunare con laMaschera coniglio dipinto tradizionale e un tatuaggio Coniglio gratis da sfoggiare sul petto alla prossima festa in piscina. Questi articoli saranno offerti in omaggio a tutti i giocatori di GTA Online che effettueranno l'accesso questa settimana. Chi giocherà questa settimana riceverà anche 188.888 GTA$ entro 72 ore dall’accesso.

I tatuatori di Southern San Andreas offriranno inoltre tatuaggi a tempo limitato a tema capodanno lunare, disponibili fino al 25 gennaio.



Evento modalità difficile: Prima dose prosegue con GTA$ e RP doppi nelle missioni Prima dose

L'evento modalità Difficile: Prima dose prosegue anche questa settimana. Aiuta Dax e i Fooliganz a imporsi nel deplorevole mondo criminale di Los Santos per ottenere i seguenti articoli rari (consegnati prima del 17 febbraio) e ottenere GTA$ e RP doppi per tutta questa settimana.

Livrea Fooliganz verde per MTL Brickade 6x6 livery

Livrea Safari Ranger per Överflöd Entity MT

Livrea Demone della Velocità per Übermacht Cypher

Livrea Kisama Drifter per l’Annis 300R

Bonus nelle vendite di carichi speciali e nelle gare per veicoli speciali

I CEO che dispongono di magazzini colmi di merce di contrabbando possono liberarsi di un po' di inventario grazie alla rete Securoserv, ottenendo il 50% in più dalle vendite di carichi speciali durante questa settimana.

Dai una marcia in più al tuo sistema surrenale indossando un jetpack Thruster, salendo su un Blazer Aqua anfibio o su uno degli altri mezzi idonei a competere nelle gare per veicoli speciali, che questa settimana offrono ricompense doppie a tutti i partecipanti.



Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Vai da Simeon Yetarian per ammirare la sua selezione di auto di primo livello nell'autosalone Premium Deluxe Motorsport, che includono: Pfister 811 (supercar, 30% di sconto), Karin Sultan RS Classic (sportiva), Pegassi Ignus (supercar), Dinka Sugoi (sportiva) e Dewbauchee Champion (supercar). Guardale da vicino, dai qualche calcio agli pneumatici o acquistale direttamente: Simeon, come sempre, preferisce fare a meno di intermediari.

Autosalone Luxury Autos

La vetrina dell'autosalone Luxury Autos sul marciapiede opposto ai Record A Studios sta diventando una destinazione turistica, un portale verso una dimensione in cui l'eccesso è la norma e veicoli come la Pegassi Osiris (supercar, 30% di sconto) e la Dinka Jester RR (sportiva) posso essere ammirati, confrontati e acquistati direttamente: un futuro già presente.



L'arsenale del Furgone delle armi di questa settimana

Il Furgone delle armi è la risposta del mercato grigio alla domanda in ascesa di armamenti. Questo Vapid Speedo permette di acquistare una selezione a rotazione di armi e munizioni, disponibili a prezzi inferiori rispetto a quelli di Ammu-Nation e senza alcuna restrizione di rango (gli sconti sono elencati di seguito):

Cannone a rotaia |Fucile pesante (25% di sconto) | Revolver pesante | Fucile a pompa |Fucile avanzato | Up-n-Atomizer (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) |Mazza da baseball | Coltello | Tirapugni | Molotov | Tubi bomba | Gas lacrimogeno





Altre offerte sui veicoli di questa settimana

Vai nell'atrio del Casinò e Resort Diamond per tentare la sorte con la ruota fortunata. Se la fortuna ti sorriderà, potresti andartene con unaÖverflöd Autarch (supercar). Tutti ti invidieranno, tranne il parcheggiatore che sarà sopraffatto dalla paura.

Sfida del veicolo trofeo: usa l'istinto e tutte le scorciatoie che conosci per piazzarti tra i primi 3 nellaserie di gare clandestine per tre giorni consecutivi per vincere le chiavi di unaPegassi Torero (sportiva classica).

Area di prova:Pfister Growler (sportiva), Karin Futo GTX (sportiva) e Karin Calico GTF (sportiva)

Solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Veicolo di prova premium: Shitzu Hakuchou Drag (moto)

Prova a tempo HSW: Textile City – Stab City



GTA+

Non importa quale sedile occupino: gli abbonati a GTA+ avranno a disposizione i seguenti bonus e ricompense fino al 15 febbraio:

Riscatta il Taxi da Warstock Cache & Carry e usa i servizi della Downtown Cab Co. gratis

· GTA$ doppi sulle mance degli incarichi da tassista

· Una Miglioria equipaggiamento gratis per il Laboratorio di acidi

· Livree esclusive dal Furgone delle armi: livrea Trip per il Coltello e livrea Trip per la Mazza da baseball

· Omaggi per il capodanno lunare: Maglietta Yeti anno coniglio e Maschera coniglio dipinto noh

· Drink gratis in tutti i bar e night club della città

Tutto questo e molto altro, incluso un bonus da 500.000 GTA$ ogni mese (depositato in automatico al momento del pagamento dell’abbonamento sul proprio conto di gioco presso la Maze Bank) per soli 5,99 € al mese. Per tutti i dettagli, visita il sito di GTA+.

SCONTI

Questa settimana, entra nelle fila dell'élite più esclusiva acquistando un ufficio e qualsiasi modifica o miglioria relativa con il 30% di sconto. L'inizio di un nuovo anno è l'occasione perfetta per reinventarsi: scegli la tua nuova identità con una selezione di maschere dalle sezioni Biker, Animali e Colpo al Casinò Diamond con il 50% di sconto fino al 25 gennaio. Valuta anche l'acquisto dei seguenti veicoli, disponibili a prezzo scontato:

Pfister 811 (supercar) - 30% di sconto

Sparrow (elicottero) - 30% di sconto

Sea Sparrow (elicottero) - 30% di sconto

Pegassi Osiris (supercar) - 30% di sconto

Vantaggi di Prime Gaming

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming prima del 25 gennaio riceveranno la Maglia festiva Sprunk fiocchi di neve (consegnata entro i 10 giorni successivi all'accesso) e 125.000 GTA$ per aver giocato questa settimana in qualsiasi momento.

Per i festeggiamenti per il capodanno lunare, i giocatori che connetteranno il proprio account a Prime Gaming prima del 22 febbraio riceveranno la Maschera coniglio dipinto crepuscolo (consegnata entro i 10 giorni successivi all'accesso) per accogliere con stile l'Anno del coniglio.

Tutti i bonus in GTA$ saranno depositati presso il tuo conto di gioco presso la Maze Bank entro 72 ore dall’inizio del prossimo evento settimanale. Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

Consulta il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

