Il Leader Pass di Civilization VI – Sovrani della Cina è disponibile

Il prossimo pacchetto DLC di Civilization VI:Leader Pass - Sovrani della Cina - è ora disponibile!

Fondate nuove dinastie con il pacchettoGovernanti della Cina*, che include Yongle (Cina), Wu Zetian (Cina) e Qin Shi Huang l'Unificatore (Cina).

Date un'occhiata al

First Look

,

ulteriori dettagli sui Leader sono disponibili di seguito:

Quando Zhu Di, principe di Yan, salì al trono, prese il nome di Yongle. Come imperatore, non si concedeva eccessivi lussi, ma cercava e riceveva tributi da decine di altri Paesi. Nel gioco, ama le civiltà con entrate positive per turno e non ama quelle con reddito negativo.

Nuova abilità: Lijia

Tutte le città ricevono progetti che consentono loro di convertire il 100% della loro produzione in Oro o il 50% a scelta tra Cibo e Fede .

Le città conpiù di 10 abitanti ricevono extra +2 Oro, +1 Scienza e +1 Cultura per turno per ciascun abitante della città (richiede il pacchetto DLC Rise and Fall oppure il pacchetto DLC Gathering Storm).





Wu Zetian

(Cina)

Wu Zetian,

prima e unica donna ad ascendere al trono della Cina,

spostò il potere dalle famiglie potenti a favore di una burocrazia più centralizzata e, richiedendo controlli amministrativi per tutti, guidò la politica cinese verso un sistema più meritocratico. In qualità di imperatrice regnante, si affidava alla sua polizia segreta per eliminare qualsiasi presunto rivale, e nel gioco non è sicuramente più tollerante nei confronti degli avversari. Non ama gli eserciti e gli insediamenti vicini, a meno che non siano i propri.

Nuova capacità: Manuale di Imprigionamento

Tutte le Spie possono operare a un livello più elevato.

Per ogni missione di spionaggio offensiva di successo, si conquista il 25% della Cultura e della Scienza che la città vinta ha guadagnato in quel turno.

Dopo aver scoperto le Tattiche difensive si riceve gratis una spia.

Pur non avendo guidato personalmente le truppe, Qin Shi Huang si è guadagnato il titolo “Primo imperatore della Cina”, ha standardizzato pesi e misure, ha uniformato la scrittura cinese e ha emesso una nuova moneta imperiale.È ricordato anche per la creazione di quello che oggi conosciamo come Esercito di Terracotta, costruito per proteggerlo nell'aldilà. Ama reclutare Barbari nel gioco e non gradisce che le altre Civiltà tentino di sconfiggerli.

Nuova capacità: 36 Stratagemmi

Assegna a tutte le unità da mischia l'azione “Converte Barbaro”. Questa azione trasforma il Barbaro in un tuo guerriero.

Civilization VI: Leader Pass

è un nuovo season pass che aggiunge a Civilization VI 18 nuovi leader giocabili. I contenuti di Civilization VI: Leader Pass saranno suddivisi in sei pacchetti di contenuti scaricabili la cui uscita è prevista a marzo 2023 su PC tramite Steam ed Epic, MacOS tramite Steam e Mac App Store e iOS tramite App Store. Per ulteriori dettagli su Civilization VI: Leader Pass, visitate

www.civilization.com

.

Il gioco base e il Leader Pass sono necessari per accedere ai contenuti di Rulers of China.

https://civilization.com/news/ entries/new-leaders-coming-to- civilization-vi/ . Il gioco base è necessario per accedere a tutti i contenuti di Civilization VI: Leader Pass e ai pacchetti DLC aggiuntivi indispensabili per ottenere alcuni leader e contenuti inclusi nel Leader Pass. Il Leader Pass è disponibile solo su Steam, Epic, Mac App Store e iOS ed è già incluso nella Civilization VI Anthology Edition. Per ulteriori informazioni, consultare

Date di uscita stimate, soggette a modifiche. I contenuti del Leader Pass saranno disponibili automaticamente all’interno del gioco non appena rilasciati.

Altre News per: leaderpasscivilizationsovranidellacinadisponibile