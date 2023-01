E' morta la persona più anziana del mondo

La persona più anziana del mondo è morta all’età di 118 anni. Si tratta di Lucile Randon, la centenaria suora francese conosciuta come suor André che, secondo il Guinness dei primati dell’aprile 2022, deteneva il record di persona più anziana del mondo.

Suor André ha lavorato gran parte della sua vita come religiosa. Nasce nel 1904, sopravvive alla prima e alla seconda guerra mondiale, vede la caduta del muro di Berlino, la guerra balcanica, il cambiamento politico in tutta Europa, la caduta dell’URSS e anche l’inizio di una nuova guerra in Europa, quella di Ucraina. . E un’altra pandemia, quella del... CONTINUA A LEGGERE

