Sony - teleobiettivo full-frame 300 mm F2.8 e super grandangolo FE 20-70 mm F4 G

Sony G Master: al via lo sviluppo di un nuovo teleobiettivo full-frame 300 mm F2.8 ad attacco E, con lancio previsto all’inizio del 2024

Sony ha annunciato oggi di aver avviato il processo di sviluppo dell’attesissimo teleobiettivo FE 300 mm F2.8 GM OSS, il cui lancio è programmato a inizio 2024.

I super teleobiettivi ad ampia apertura, come i modelli FE 400 mm F2.8 GM OSS e FE 600 mm F4 GM OSS, sono particolarmente apprezzati dai fotografi sportivi e naturalistici di tutto il mondo per la straordinaria risoluzione e le prestazioni dell’AF, concentrate in un corpo incredibilmente leggero. Il nuovo obiettivo non tradirà queste aspettative: oltre a conservare l’elevata risoluzione e gli spettacolari effetti bokeh dell’acclamata serie ammiraglia G Master, offrirà una lunghezza focale di ben 300 mm e un’apertura F2.8. Una combinazione vincente che porterà l’esperienza di scatto e ripresa a un nuovo livello, permettendo ai professionisti impegnati nel campo dello sport, del giornalismo e degli eventi di cogliere gli attimi decisivi con immagini di qualità superiore.

Sony continuerà ad ampliare la sua linea di ottiche per rispondere alle esigenze di tutti i creator, anche professionisti, e supportare il loro potenziale creativo, senza porre limiti all’espressione artistica.

Ulteriori dettagli e specifiche sul nuovo teleobiettivo FE 300 mm F2.8 GM OSS saranno diffusi in futuro.

Sony ridefinisce il concetto di obiettivo zoom standard con il nuovo super grandangolo FE 20-70 mm F4 G

Sony è pronta a rivitalizzare la categoria degli obiettivi zoom standard con l’introduzione del modello FE 20-70 mm F4 G (SEL2070G), un super grandangolo full-frame che racchiude in un corpo straordinariamente leggero e compatto un range focale di 20-70 mm e un’apertura F4 costante lungo tutta l’escursione. Combinando la grande qualità d’immagine della serie G LensTM a un AF veloce e preciso (anche nel tracking) e un design studiato per assicurare la massima mobilità e operatività, il nuovo obiettivo si presta a diversi tipi di creator e contenuti, dai vlog e i film fino agli scatti di ritratti e paesaggi.

“Il lancio dell’obiettivo FE 20-70 mm F4 G segna una svolta nel segmento degli zoom standard”, spiega Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging di Sony Europe. “Questa ottica di nuova concezione ha un range focale super grandangolare molto ampio, che va da 20 a 70 mm, per garantire la massima versatilità. Le immagini sofisticate e l’estrema funzionalità rispondono alle esigenze dei creatori di foto e video, indistintamente”.

Un nuovo zoom super grandangolare standard da 20-70 mm, compatto e leggero

Grazie a un range focale super grandangolare senza precedenti[i], che copre da 20 a 70 mm, e un’apertura F4 costante, l’obiettivo FE 20-70 mm F4 G offre prestazioni ottiche superiori, in un formato estremamente leggero e a prova di ingombro. Merito dell’avanzata tecnologia dei motori lineari XD (extreme dynamic) di Sony ?che, sommata al corpo mirrorless compatto, si traduce in un’ottima qualità d’immagine in qualsiasi situazione, a qualsiasi lunghezza focale. La scelta ideale per lavorare con un kit agile e facile da trasportare.

A 20 mm di lunghezza focale, inoltre, è possibile mantenere un ampio angolo di visione, anche quando si girano video in formato 16:9 o 2.35:1.

Qualità d’immagine estremamente elevata, all’altezza del marchio G Lens

I risultati visivi spettacolari e i suggestivi effetti bokeh del nuovo FE 20-70 mm F4 G rispettano pienamente i canoni della serie G Lens.

Le tecnologie all’avanguardia di Sony sono il segreto per concentrare l’impareggiabile qualità d’immagine G Lens in un obiettivo sorprendentemente compatto e leggero. Formato da due elementi AA (asferici avanzati), un elemento asferico standard, tre elementi ED (Extra-low Dispersion) e un elemento asferico ED, l’evoluto schema ottico corregge contemporaneamente le aberrazioni cromatiche e sferiche, raggiungendo prestazioni formidabili lungo tutto il range focale. La messa a punto dei trattamenti conferisce alla struttura ottica un’elevata resistenza a luce parassita ed effetti fantasma, a tutto vantaggio del contrasto e della chiarezza.

La sfocatura artistica dello sfondo, frutto dei sensori d’immagine full-frame, è ulteriormente accentuata da un diaframma circolare a 9 lamelle e dall’aberrazione sferica ottimizzata, per immagini che lasciano il segno.

Per semplificare l’inquadratura di piccoli fiori e altri soggetti e la scelta dell’angolazione, la distanza di messa a fuoco minima di FE 20-70 mm F4 G è pari a 0,3 metri con il grandangolo e 0,25 metri con il teleobiettivo, utilizzando l’AF. L’ingrandimento massimo di 0,39x, inoltre, è sinonimo di primi piani dinamici e ricchi di dettagli.

Autofocus della fotocamera potenziato per foto e video

Il gruppo di messa a fuoco dell’obiettivo è alimentato da due degli ultimissimi motori lineari XD di Sony, che rendono il funzionamento rapido, silenzioso e anti-vibrazione. La potenza è considerevolmente migliorata rispetto ai precedenti modelli, con un aumento della velocità dell’AF del 60%. Anche il tracking è due volte più efficiente rispetto al passato, per seguire i soggetti in movimento con continuità, affidabilità e precisione. Una specifica che consente di eseguire scatti continui di soggetti in movimento anche a 30 frame al secondo con il corpo macchina Alpha e di registrare video fluidi con un frame rate elevato.

Riprese impeccabili

L’obiettivo FE 20-70 mm F4 G sfrutta le tecnologie più avanzate del settore per ridurre il l’effetto “breathing” e i piccoli spostamenti della messa a fuoco e dell’asse durante lo zoom, per garantire la più alta qualità d’immagine con la massima semplicità. La presenza dei motori lineari XD, unita all’apertura di ultima generazione, riduce drasticamente rumori e vibrazioni, per un funzionamento più silenzioso che mai.?

Nelle fotocamere Alpha, la stabilizzazione dell’immagine in modalità Active si dimostra altamente efficace a 20 mm di focale (super grandangolo) e permette di annullare l’effetto mosso, senza penalizzare l’angolo di campo. Anche i video girati a mano libera e camminando risulteranno privi di tremolii e interferenze.

La messa a fuoco è un aspetto particolarmente cruciale nella ripresa di video ad alta risoluzione in 4K o in 8K. Usato con i dispositivi della serie AlphaTM, l’obiettivo FE 20-70 mm F4 G è in grado di raggiungere una messa a fuoco precisa e tracciare in modo fluido anche i soggetti in movimento rapido, grazie ai due potenti motori lineari XD e all’eccellente sistema di controllo installati nel corpo leggero e compatto dell’obiettivo. Affidare il compito della messa a fuoco alla fotocamera, inoltre, è estremamente comodo, quando l’operatore è uno solo.

La funzione MF a risposta lineare fa sì che, durante la messa a fuoco manuale, la ghiera dedicata risponda direttamente e in modo lineare ai comandi più precisi, mentre la ghiera indipendente del diaframma rende il controllo dell’apertura più immediato e intuitivo che mai.

Funzionalità e affidabilità al top in qualsiasi ambiente

Le ghiere indipendenti di FE 20-70 mm F4 G per messa a fuoco, zoom e diaframma presentano un diametro, un’ampiezza e una disposizione tali da offrire il pieno controllo degli scatti e un’insuperabile versatilità durante le riprese. ?

I pulsanti di blocco della messa a fuoco in due diversi punti sono pratici e immediatamente accessibili, mentre l’interruttore di modalità messa a fuoco collocato sul lato dell’obiettivo consente di passare da automatico a manuale in un attimo, in base alle condizioni di lavoro. Pur essendo un super grandangolo, FE 20-70 mm F4 G è compatibile con i filtri polarizzanti circolari fino al bordo, per un controllo creativo davvero totale. In più, il blocco del diaframma evita modifiche accidentali durante l’uso.

Dal punto di vista strutturale, l’obiettivo è resistente a polvere e umidità e l’elemento anteriore dell’ottica è trattato con un rivestimento al fluoro che respinge acqua, unto e altre contaminazioni.

Disponibilità

Il nuovo zoom FE 20-70 mm F4 G sarà disponibile da febbraio 2023 presso i rivenditori Sony autorizzati.

