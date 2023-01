Atletica: il figlio di Rocco Siffredi brilla ad Ancona sui 60 ostacoli indoor

Sabato di gare ad Ancona, nel meeting nazionale indoor. Al Palaindoor, ha fatto parlare di sé un ragazzo del ’99. Il 7”87 di Leonardo Tano sui 60 ostacoli è il suo nuovo personale (6 centesimi di miglioramento). E molto lontani (Di Panfilo 2° a 8”06) sono finiti gli avversari.

Tesserato per l’Atletica Meneghina, quest’anno Tano, 195 cm di altezza, aveva già corso in 7.93 a Parma, mentre sui 110hs ha un 14.06 dell’anno scorso. Vanta anche un 2.02 nel salto in alto. E ha un cognome che inganna. Tano è infatti il figlio minore di Rocco Siffredi e di Rozsa Tassi.

Tesserato con licenza ungherese, Tano ha un buon personale... Continua a leggere

Altre News per: atleticafiglioroccosiffredibrillaanconaostacoli