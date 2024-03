Rocco Siffredi accusato di molestie sessuali: la denuncia di una giornalista

In una vicenda che ha rapidamente catturato l'attenzione dei media italiani, Rocco Siffredi, celebre attore e regista del cinema per adulti, è stato denunciato per molestie sessuali da una giornalista. La professionista, il cui nome non è stato reso pubblico, ha presentato una dettagliata denuncia presso il commissariato Prati di Roma, allegando una serie di messaggi, sia scritti che vocali, che avrebbero dimostrato le avances sessuali non gradite da parte di Siffredi.

La giornalista sostiene che le molestie siano iniziate dopo un'intervista concessa dall'attore in occasione dell'uscita della serie Netflix Supersex, che narra la vita e la carriera di Siffredi. Secondo quanto riportato, i messaggi inizialmente colloquiali e gentili si sarebbero trasformati in commenti inappropriati e lusinghe relative all'aspetto fisico della donna, culminando in esplicite allusioni sessuali.

Rocco Siffredi ha prontamente risposto alle accuse, definendole totalmente infondate. Attraverso dichiarazioni rilasciate ai media, l'attore ha sostenuto di avere a disposizione prove che contraddicono la narrazione della giornalista, tra cui le chat integrali, immagini delle telecamere dell'hotel dove si è svolta l'intervista, e testimonianze che attesterebbero la veridicità della sua versione dei fatti. Siffredi ha inoltre affermato che la giornalista avrebbe stravolto il contesto delle loro conversazioni, invitandola a rendere pubblico l'intero contenuto degli scambi di messaggi.

La procura di Roma ha ora il compito di valutare le prove presentate e decidere se procedere con ulteriori indagini o archiviare il caso.