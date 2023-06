Maria Sofia Federico alla Rocco Siffredi Academy: Il padre stringe un accordo, ma c'è una limitazione

La notizia ha fatto scalpore negli ultimi giorni: Maria Sofia Federico, ex concorrente de "Il Collegio", è stata accolta alla Rocco Siffredi Academy. Tuttavia, c'è un particolare accordo che ha destato molta curiosità riguardo alla sua partecipazione. Il padre della ragazza, che si è sempre opposto al suo ingresso nell'industria del porno, ha stretto un accordo con il noto attore Rocco Siffredi.

Maria Sofia stessa ha parlato di questo accordo in un video pubblicato sul canale Twitch di Grenbaud. Ha dichiarato: "A causa di un accordo tra Rocco e mio padre, non posso registrare scene di sesso. Sono arrivati tre incredibili attori porno e non posso fare nulla a causa di questa decisione presa da mio padre: 'Va bene Rocco, permetto che lei partecipi, ma non può avere rapporti sessuali'. Rocco ha accettato e così le cose stanno. Quindi non posso farlo".

In pratica, Maria Sofia può partecipare all'Academy di Siffredi, ma le è vietato avere rapporti sessuali con gli uomini. Nonostante questo accordo tra suo padre e Rocco, Maria Sofia ha trovato un'alternativa. Ha voluto sottolineare che non può avere rapporti sessuali con gli uomini, ma la stessa limitazione non si applica alle donne. Infatti, ha ammesso: "In compenso, oggi ho avuto un'interazione provocatoria con Kelly Stafford, ho morso le sue chiappe e le ho messo un dito in bocca, perché l'accordo prevede che non posso avere rapporti sessuali con nessuno, indipendentemente dal genere. Sono molto fiduciosa".

Altre News per: mariasofiafedericoallaroccosiffrediacademy