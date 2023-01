SWISSRELUX - orologi da collezione ricondizionati

SWISSRELUX, la prima edizione della borsa mercato dell'orologio da collezione ricondizionato, debutta a Lugano dal 21 al 23 aprile 2023

Debutta il prossimo 21-23 aprile 2023 a Lugano la prima edizione di SwissReLux, la borsa mercato dell’orologio da collezione e raro ricondizionato.

L’evento svizzero B2C nasce con l’obiettivo di porsi come evento di riferimento nel panorama mondiale per gli appassionati e per i collezionisti di orologi vintage e ricondizionati ed esordisce in un anno importante, che ha visto una crescita esponenziale del segmento Resale Luxury Wactches, aumentato del 47% solo nel primo trimestre del 2022 rispetto al primo semestre 2021 e del 133% rispetto all’analogo periodo del 2019. Il settore vale ad oggi 20Mld di CHF solo in Svizzera, più della metà del nuovo, ed ha una crescita enorme, che si prospetta attorno ai 35 Mld nel 2030 (+75%).

Il trend di questo mercato è dovuto non sono ad appassionati e collezionisti, ma a un numero sempre maggiore di clienti che considerano gli orologi uno dei principali “bene rifugio” grazie al loro valore intrinseco che li protegge dalla svalutazione.

SwissReLux è un’occasione unica per poter entrare direttamente in contatto con i più importanti e qualificati esperti del settore, per acquistare pezzi rari e unici dei brand più esclusivi presso i migliori rivenditori e per far valutare i propri pezzi oltre che aggiornarsi sulle novità e sui trend del settore.

A SwissReLux troverete:

Orologi di qualità

• Orologi di lusso per appassionati sia per collezione che per investimento

Orologi ricondizionati

• Stile, unicità e fattura inalterati nel tempo

Moda e Vintage

• Pezzi unici di qualità raffinata e sempre attuale

Brand internazionali

• Le maison haute couture e i loro prodotti iconici

Professionisti del settore

• Gioiellieri ed antiquari provenienti da tutto il mondo

Collezionisti e non solo

• Il grande pubblico alla ricerca di novità e valutazioni

L’evento Swiss Made si svolgerà presso il Centro Esposizioni dell’iconica Lugano, in uno spazio espositivo funzionale e raffinato. Posta nel cuore dell’Europa e collegata internazionalmente grazie ad una efficiente rete di trasporti, Lugano è una città a misura d’uomo che esprime pienamente il concetto di Qualità Svizzera.

Sinonimo di benessere, stabilità politica ed economica, sicurezza e professionalità, Lugano si è da sempre distinta per la sua tradizionale ospitalità. La sua allure internazionale, la bellezza paesaggistica e la sua cultura multilinguistica la rendono la sede ideale per SwissReLux.

Tutti i dettagli dell’evento sono online sul sito ufficiale: https://swissrelux.ch/

L’evento è organizzato da PROMAX Comunication SA, azienda leader per l’organizzazione di eventi nella Svizzera Italiana. Per ulteriori informazioni sull’azienda visitate il sito ufficiale: https://www.promax.ch/

