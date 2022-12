GTA Online: Los Santos Drug Wars in arrivo il 13 dicembre

A partire dal 13 dicembre, Los Santos Drug Wars introdurrà una ventata di caos psicoattivo in Grand Theft Auto Online su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Corri a Blaine County per unirti a un vecchio amico, il nervoso Ron, e a una nuova banda di disadattati, in una missione in cui tenteranno di farsi un nome nel commercio di sostanze psichedeliche a Los Santos. Combatti contro un’improbabile alleanza di hippie benestanti e centauri dal grilletto facile, e prepara potenti allucinogeni grazie al tuo quartier generale mobile nel primo capitolo di un aggiornamento della storia in due parti di GTA Online.

Attenzione: Los Santos Drug Wars ha moltissimi effetti collaterali, tra cui una nuova impresa da lanciare, nuovi veicoli e missioni, e miglioramenti esperienziali. Ma non finisce qui, questa è solo la prima dose: ci saranno anche tantissimi eventi entusiasmanti, come sorprese festive, aggiornamenti significativi sia di gioco che della storia, e altre incredibili novità.

Altre News per: onlinesantosdrugwarsarrivodicembre