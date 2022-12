GTA Online: miglioramenti in arrivo

Nuovi miglioramenti e altro in arrivo nell'aggiornamento di questo mese di GTA Online





Con la fine dell'anno alle porte, vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare nuovamente la nostra affezionata comunità di intraprendenti criminali, creatori e concorrenti di Grand Theft Auto Online, nonché fornire alcuni dettagli su cosa aspettarsi nel prossimo futuro.

È stato incredibile vedervi condividere le foto Snapmatic degli UFO sopra lo skyline di Los Santos, nel nostro evento di Halloween più grande di sempre; vedervi votare la bibita preferita nella battaglia tra Sprunk ed eCola; vedervi divertire nelle gare e modalità delle serie della comunità ideate da talentuosi creatori di tutto il mondo; nonché, più recentemente, totalizzare l'incredibile cifra di QUATTROMILA MILIARDI di GTA$ nella Sfida dei Colpi.

Come risultato di quest'ultimo traguardo sbalorditivo, un nuovo veicolo, la retrò Declasse Tahoma Coupe, sarà disponibile per tutti i giocatori, per un periodo limitato nel corso del mese, nell'imminente aggiornamento di GTA Online.

Sulla base di una serie di aggiustamenti apportati nel corso dell'anno, e come parte del nostro continuo impegno a migliorare il gioco affidandoci al feedback dei giocatori, l'aggiornamento di GTA Online di dicembre aggiungerà una vasta gamma di nuovi miglioramenti alla modalità Freemode e non solo. Molti dei quali, appunto, suggeriti direttamente da voi tramite il sito di Feedback di GTA Online?.?

Miglioramenti generali

Tenete i vostri contatti iFruit preferiti sempre a portata di mano: selezionate quali visualizzare o nascondere tramite il menu Interazione.

Il Benefactor Terrorbyte può essere usato per avviare le missioni di vendita in tutti i tipi di sessione, comprese quelle su invito.

Affrontate in solitaria le missioni della storia di Casinò di Agatha, visitando l'ufficio di gestione del Casinò e Resort Diamond (in precedenza queste missioni richiedevano almeno 2 giocatori).

Alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X verranno aggiunti i riflessi ray-tracing, col rendering in tempo reale dei riflessi su molteplici superfici, tramite l'impostazione Fedeltà grafica.

Aggiornamenti per i veicoli

I veicoli appena acquistati giungeranno nel proprio garage più velocemente di prima.

Una selezione di veicoli armati personalizzati può ora essere impiegata nelle gare, laddove appropriato (le armi saranno disabilitate al di fuori delle gare GTA).

Le biciclette saranno aggiunte all'elenco dei veicoli che possono essere richiesti dal proprio garage quando si chiama il meccanico.

I giocatori su PlayStation 5 e Xbox Series X|S possono godere dell'accesso completo a Hao's Special Works senza dover completare la gara introduttiva di Hao.

Aggiornamenti dell'economia di gioco

Completare le missioni di vendita di veicoli da esportare nelle sessioni pubbliche garantirà un bonus "Forte domanda", allineandolo a tutte le altre attività commerciali, mentre i pagamenti delle missioni di vendita da contrabbandiere saranno permanentemente triplicati.

Ottenete più rapidamente ciò che desiderate grazie all'aumento generalizzato del valore in GTA$ di tutte le carte prepagate Shark. A partire da oggi, ogni taglio è stato incrementato del 20-25% se acquistato direttamente in GTA Online o tramite uno qualsiasi dei negozi delle varie piattaforme. Per le carte prepagate Shark speciali per gli abbonati a GTA+, questo vantaggio andrà a sommarsi all'attuale bonus del 15% di GTA$.?





Questi e altri miglioramenti dell'esperienza saranno inclusi nel prossimo aggiornamento di GTA Online per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, in arrivo nel corso del mese. Immergetevi nel lato selvaggio di Blaine County, nella prima puntata di un massiccio aggiornamento in più parti che sfrutterà l'intera estensione di Southern San Andreas, con alcuni volti familiari e una nuova troupe di imprenditori disadattati in missione per espandere le menti dei cittadini di Los Santos, un trip alla volta. Inoltre, aspettatevi una flotta di nuovi veicoli, eventi mondiali, missioni dei contatti e molto altro ancora.

Grazie infinite per aver svolto un ruolo così importante nella continua crescita e nei nuovi entusiasmanti traguardi di GTA Online, oltre che per i preziosi e costruttivi commenti. Continuate a inviarceli, non vediamo l'ora di implementare le vostre idee e richieste mentre continuiamo a migliorare l'esperienza di GTA Online con ogni nuovo aggiornamento.

Presto potrete saperne di più, restate sintonizzati...?

