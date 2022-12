ELDEN RING - DLC GRATUITO

In “United Combat”, i combattenti saranno suddivisi in due squadre per combattere in alcune battaglie a tempo con la possibilità di rinascere. Ogni morte e rinascita garantisce punti agli avversari, mentre la vittoria sarà assegnata alla squadra con il punteggio maggiore.

In “Combat Ordeal”, ogni Senzaluce combatte per sé. Anche in questa modalità i combattenti potranno rinascere finché il timer non raggiunge lo zero. A quel punto, vincerà chi avrà il punteggio maggiore.