ELDEN RING Shadow of the Erdtree a 5 milioni di copie vendute

Siamo felici di annunciare cheELDEN RING Shadow of the Erdtree, l’action-RPG di Bandai Namco Entertainment Inc. e FromSoftware, Inc., in soli 3 giorni dall’uscita ha già venduto 5 milioni di copie in tutto il mondo.

Questa pietra miliare è il risultato dell’incredibile supporto dei fan, a cui vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza.

In questa espansione, i giocatori accederanno al Regno dell’Ombra, un mondo pieno di misteri, pericoli e minacciosi boss.Shadow of the Erdtree aggiunge anche tante nuove magie, armi e armature per permettere ai giocatori di creare le proprie build preferite e superare le sfide. Guidato da Miquella, segui le sue orme e svela il lato oscuro della storia diELDEN RING.

ELDEN RING Shadow of the Erdtree

è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam.