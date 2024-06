ENTRA NEL REGNO DELL'OMBRA E VIENI RINNEGATO DALLA GRAZIA NELL'ESPANSIONE ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE

E' ora di intraprendere una nuova avventura piena di nuovi e misteriosi segreti in ELDEN RING Shadow of the Erdtree. L'attesa espansione di ELDEN RING di Bandai Namco Entertainment Inc. e FromSoftware, Inc. aggiunge un nuovo capitolo al titolo che ha ottenuto diversi riconoscimenti di "Game of the Year" e assoluto bestseller con 25 milioni di unità vendute. L'espansione è ora disponibile in più edizioni, tra cui un'esclusiva Collector's Edition e una serie di vari bundle che includono anche il gioco base, per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Per il trailer di lancio:

https://youtu.be/-Am3jT_aNuY

ELDEN RING Shadow of the Erdtree aggiunge una nuova e vasta esperienza all'intrigante mondo di ELDEN RING creato dal direttore di From Software, Inc. Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin, autore della celebre serie fantasy "Le Cronache del ghiaccio e del fuoco".

In ELDEN RING Shadow of the Erdtree, i giocatori entreranno nel Regno dell'ombra per intraprendere una nuova avventura piena di misteri e pericoli, partendo per un viaggio in cui dovranno affrontare boss minacciosi e potranno scoprire nuovi incantesimi, abilità, armi e armature. Seguendo le tracce di Miquella, legioni di coloro che una volta erano Senzaluce, ora elevati a Lord ancestrali, potrebbero essere costretti a lasciarsi la propria grazia alle spalle, mentre accedono a un nuovo e sinistro capitolo che svelerà il lato oscuro della storia di ELDEN RING.