NUOVO TRAILER IN CGI DI ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE

Un nuovo trailer in CGI da Bandai Namco Entertainment Inc. e FromSoftware, Inc. rivela quello che i giocatori scopriranno nel Regno dell’Ombra al lancio di ELDEN RING Shadow of the Erdtree il 21 giugno 2024.

Sceglierai di seguire Miquella?Guarda la versione sottotitolata in italiano:

https://youtu.be/kXgQRX5tCaU

Shadow of the Erdtree è l’espansione DLC di ELDEN RING – il mondo creato da Hidetaka Miyazaki, Director di by FromSoftware, Inc. e George R. R. Martin, autore della serie fantasy “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco” – che ha riscosso un ampio successo, avendo vinto numerosi e prestigiosi premi in tutto il mondo, tra cui Game of the Year ai The Game Awards 2022, Golden Joystick Award 2022 ai 26th D.I.C.E. Awards e 2023 Game Developers Choice Awards.

InELDEN RING Shadow of the Erdtree i giocatori entrano nel Regno dell’Ombra per intraprendere una nuova avventura piena di misteri e pericoli e per fronteggiare boss minacciosi con nuove armi e armature. Segui le orme di Miquella e svela il lato oscuro della storia di ELDEN RING. ELDEN RING Shadow of the Erdtree sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam.

I pre-order sono disponibili per tutte le piattaforme, incluso un bundle speciale che comprende il gioco base, richiesto per poter accedere all’espansione. Assicurati di essere sempre aggiornato con le più recenti informazioni seguendo i canali social diELDEN RING o controllando il