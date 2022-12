GTA Online: bonus su Lavoro di coppia e sui Viaggi sballati

GTA Online: mettiti nei guai nei panni di Franklin e Lamar con bonus su Lavoro di coppia e sui Viaggi sballati

Gli amici non ti abbandonano mai, specialmente durante una sparatoria: è questa la morale diLavoro di coppia, in cui Franklin e Lamar uniscono le forze per affrontare una squadra di assalitori armati di fucili a pompa e vite infinite. Non importa con chi ti schiererai, otterrai comunquericompense triple per i prossimi sette giorni.

GTA$ e RP doppi nei Viaggi sballati

Visita la sala fumatori sul retro dei Record A Studios e assapora un po' del prodotto più forte di Lamar per vivere un'esperienza extracorporea senza eguali: calati per un po' nei panni di Franklin e Lamar e aiuta la LD Organics a stabilirsi nel mercato della cannabis legale di Los Santos nei, che questa settimana offronoa tutti.





Maglietta LD Organics nera gratis per il completamento di tutti e tre i Viaggi sballati

Completa tutti e tre ied emergi felice e in forma smagliante dalla foschia per ottenere la Maglietta LD Organics nera, che verrà aggiunta al guardaroba entro il 16 dicembre.





GTA$ e RP tripli nelle missioni di Lamar

Lamar la sa lunga anche in fatto di crimine. Contattalo o rispondi alle sue chiamate e completa lequesta settimana per farti le ossa nel mondo del crimine di strada erispetto al solito.





GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita di Centauri

Nonostante l'impegno assiduo degli attivisti locali, non tutte le sostanze sono state legalizzate nello stato di San Andreas... e questo vuol dire che c'è ancora un bel gruzzolo da fare. Completando leotterraiper tutta la settimana.





Ottieni gli Auricolari Beat Off turchesi

Oltre ai soliti incentivi economici, completando una delleentro il 7 dicembre otterrai degliturchesi.





GTA$ e RP tripli negli inseguimenti

Dimentica il codice della strada: neglisi segue tutto un altro codice di condotta per sfrecciare tra il traffico, evitare gli inseguitori e prevalere sui rivali. Punta al traguardo per ottenerefino al 7 dicembre.





Velocità di produzione del magazzino del night club raddoppiata

Gestire un magazzino è un lavoro impegnativo: accedi al computer del tuo ufficio nel night club per spostare il personale e sfruttare lavelocità di produzione doppia dei magazzini di ogni tipo per tutta la settimana.

Questa settimana vede anche il ritorno di diverse attività in GTA Online, come(Remix),(Remix).





Veicolo di prova premium: Grotti Turismo Classic



- Solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S -



Visita Hao's Special Works durante questa settimana per modificare i veicoli idonei e scopri di cosa è capace la nuova generazione dell’ingegneria automobilistica. Questa settimana familiarizza con le specifiche e i comandi del veicolo di prova premium della settimana, una versione migliorata della Grotti Turismo Classic.

Prova a tempo HSW della settimana

Dopo aver modificato allo spasmo il tuo veicolo preferito da HSW, goditi la strada tra il parco eolico Ron Alternates ed Elysian Island mentre cerchi di battere il tuo record personale nella Prova a tempo HSW della settimana.





Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Visita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon per ammirare la sua più recente selezione settimanale di veicoli ottenuti legalmente, tra cui una collezione di classici, alcuni scontati del 30%:

Declasse Yosemite (30% di sconto)

(30% di sconto) Bravado Gauntlet Classic (30% di sconto)

(30% di sconto) Dinka Jester Classic (30% di sconto)

(30% di sconto) Bravado Youga Classic (30% di sconto)

(30% di sconto) Dewbauchee Specter

Autosalone Luxury Autos

Dai un'occhiata alla vetrina dell'autosalone Luxury Autos, ma cerca di non lasciare segni sul vetro mentre ammiri la(30% di sconto) e la. Confrontane le statistiche e acquista una delle due auto (o entrambe) direttamente nell’autosalone.





Prova Pegassi Tezeract, Dewbauchee Rapid GT e Obey 9F Cabrio

Quando visiti l'Autoraduno, fai pure un giro sui veicoli di prova della settimana:Pegassi Tezeract, Dewbauchee Rapid GT e Obey 9F Cabrio. Puoi guidarle nell'area di prova e spingerle al limite nelle Corse ai checkpoint e nelle Prove a tempo senza spendere un centesimo.

SCONTI

Amplia le tue attività contenendo i costi durante questa settimana: le serre per la produzione di erba e le relative migliorie e modifiche sono scontate del 50%, mentre i costi dei rifornimenti degli stabilimenti di Centauri sono ridotti del 40% fino al 7 dicembre.

Dopo aver completato tutti e tre i Viaggi sballati, visita l'addetto all'armeria della tua Agenzia nel corso di questa settimana per procurarti la finitura LD Organics per la pistola mitragliatrice con il 50% di sconto. Inoltre, le acconciature, i tatuaggi e le armi disono tutti scontati del 40%.

Il veicolo trofeo di questa settimana andrà a tutti i membri dell'autoraduno che riusciranno a piazzarsi tra i primi 3 in uninseguimento per cinque giorni consecutivi. I concorrenti determinati che completeranno questa sfida vinceranno laVapid GB200, il mastino del rally noto per la potenza notevole, il carattere imprevedibile e la paura che incute nei pedoni.

Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Enus Windsor Drop

La ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond è un punto di ritrovo perfetto. Non solo è vicinissimo al bar e al negozio di souvenir, ma permette anche di provare a vincere diversi premi, come lache fa bella mostra di sé sul piedistallo nelle vicinanze.

Questa settimana, convertire e modificare i veicoli idonei da Benny's Original Motor Works costa il 50% in meno, mentre il passaggio alle ruote “Solo da Benny's” e l'aggiunta di impianti idraulici sono scontati del 40%.

È possibile inoltre ampliare il proprio parco veicoli approfittando del 30% di sconto sui seguenti veicoli:

Truffade Nero - 30% di sconto

Bravado Youga Classic – 30% di sconto

Declasse Yosemite – 30% di sconto

Bravado Gauntlet Classic – 30% di sconto

Dinka Jester Classic – 30% di sconto

Överflöd Zeno – 30% di sconto

Mammoth Patriot Mil-Spec – 30% di sconto

Nagasaki Shinobi – 30% di sconto

Western Reever – 30% di sconto

Enus Jubilee – 30% di sconto

