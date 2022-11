Gotham Knights: nuovo aggiornamento gratuito

GOTHAM KNIGHTS: ARRIVANO ATTACCO EROICO E SCONTRO

Il nuovo aggiornamento gratuito, già disponibile, aggiunge le modalità per giocare in 4 e 2 giocatori

Warner Bros. Games e DC hanno annunciato l’arrivo di due nuove modalità perGotham Knights, Attacco eroico e Scontro, che sono già disponibili come aggiornamento gratuito per chiunque possieda il gioco.

Attacco eroico è una modalità cooperativa online che permette ai giocatori diunire le forze in squadre da quattro e avventurarsi nei sotterranei di Gotham City peraffrontare i nemici e completare sfide in 30 piani ricchi di azione. Questa modalità presenta una nuova minaccia che è all'origine del caos: la forma di vita aliena super avanzata nota comeStarro il Conquistatore, nonché lo straordinario ibrido metà uomo-metà pipistrelloMan-Bat, che è sotto il controllo di Starro.



Iltrailer di Gotham Knights – Attacco eroico e Scontro è disponibile qui:



https://youtu.be/rnhoBVfvW2U

Scontroè una modalità cooperativa online per due giocatori in cui si possono affrontare le versioni potenziate dei supercriminali DC principali del gioco, comeMr. Freeze, Harley Quinn, Clayface e Talia al Ghul. Sconfiggendo questi boss nella modalitàScontro i giocatori otterranno nuovi progetti per l'equipaggiamento leggendario e colorazioni uniche per costumi e Batmoto per ogni nemico sconfitto.

Attacco eroicoe Scontro sono modalità cooperative online indipendenti accessibili come aggiornamento gratuito per tutti i possessori diGotham Knights. La modalità Attacco eroico diventa disponibile una volta raggiunto il Case File 05 nella campagna principale, mentre la modalitàScontro si sblocca una volta che i giocatori sconfiggono il boss nei Case File di ciascun criminale principale. Per ulteriori dettagli sulle nuove modalità, visita la pagina dedicata alledomande frequenti .

Sviluppato da Warner Bros. Games Montréal,Gotham Knights è disponibile per PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S e PC e include i personaggi della Bat-famiglia:Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Una nuova generazione di supereroi DC altamente addestrati che dovranno dimostrarsi all'altezza del ruolo di protettori di una Gotham City sempre più vulnerabile in seguito alla morte di Batman. I giocatori dovranno risolvere i misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia della città,cimentandosi in epici scontri con famigerati supercriminali e affrontando una serie di sfide mentre sviluppano la loro personale versione del Cavaliere Oscuro.

Altre News per: gothamknightsnuovoaggiornamentogratuito