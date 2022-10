Gotham Knights: disponibile da oggi il nuovo action RPG open world ambientato nell’universo DC

Vesti i panni di Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin, i nuovi protettori di Gotham City, e crea la tua versione del Cavaliere Oscuro

Gotham Knights, il nuovo action RPG open worldin terza persona è ora disponibile per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC. Sviluppato da Warner Bros. Games Montréal, Gotham Knights consente di giocare sia in single player sia in modalità cooperativa online per due giocatori e include i personaggi della Bat-famiglia: Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Una nuova generazione di supereroi DC altamente addestrati che dovranno dimostrarsi all'altezza del ruolo di protettori di una Gotham City sempre più vulnerabile in seguito alla morte di Batman. In una storia originale ambientata nell'universo DC di Batman, i giocatori dovranno risolvere i misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia della città,cimentandosi in epici scontri con famigerati supercriminali come il crudele e glaciale Mister Freeze, la mente ispiratrice dei crimini Harley Quinn, il colosso mutaformaClayface e la misteriosa Corte dei Gufi, una società segreta composta dalle famiglie più ricche di Gotham City.

Il trailer di lancio ufficiale diGotham Knights è disponibile qui:



https://youtu.be/YzQSLFUPgsY

"Siamo entusiasti di lanciare Gotham Knights e far tornare i giocatori a Gotham City a vestire i panni dei leggendari supereroi DC Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin", ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games. "Gli sviluppatori del team Warner Bros. Games Montréal hanno creato una storia ricca e sfaccettata, che in Gotham Knights si unisce a un gameplay avvincente e ai famigerati supercriminali DC, contro cui mettersi alla prova".

"Siamo onorati di poter raccontare una nuova storia incentrata sui nostri quattro eroi: Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin", ha dichiarato Patrick Redding, direttore creativo di Warner Bros. Games Montréal. "Gotham Knights è il culmine del duro lavoro svolto da tutto il team di Warner Bros. Games Montréal per offrire un'esperienza di gioco unica che cali i giocatori nei panni di questi personaggi, sia che giochino da soli sia che giochino con amici nella modalità cooperativa online, dando vita ad alcuni dei più famigerati supercriminali DC in modi sempre nuovi. Siamo entusiasti di condividere finalmente Gotham Knights con i fan di tutto il mondo".

In Gotham Knights i giocatori pattuglieranno le fosche strade di cinque quartieri cittadini in una Gotham City dinamica e interattiva sfruttando una varietà di abilità trasversali e mosse di combattimento eroiche, nonché l'iconica Batcycle. Man mano che Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin avanzeranno nel gioco, le loro abilità individuali si evolveranno, così come il loro arsenale si arricchirà di gadget ed equipaggiamento. Ciascun membro della famiglia Batman può sbloccare take-down e abilità speciali cooperative, come la possibilità di curare o potenziare i compagni di squadra. I giocatori potranno porre fine al crimine e dedicarsi all’esplorazione del mondo di gioco nella modalità cooperativa online indipendente per due giocatori. Chi ospita la sessione manterrà l'esperienza, il bottino e i progressi accumulati nella storia, e si potrà giocare sempre in modalità giocatore singolo o cooperativa, oppure scegliere di far partecipare un amico di tanto in tanto.

Presto arriverà anche la modalitàAssalto Eroico, una nuova esperienza cooperativa che supporterà fino a quattro giocatori e sarà disponibile dal 29 novembre 2022 come aggiornamento gratuito per tutti i possessori diGotham Knights. Questa modalità, indipendente e separata dalla campagna principale, include un ambiente dedicato in stile arena con obiettivi specifici da completare e nemici da sconfiggere in ogni piano, per un totale di 30 piani intrisi di azione.

Gli eroi giocabili di Gotham Knights hanno storie e caratteristiche differenti:

Batgirl , alias Barbara Gordon, è una combattente altamente addestrata, nonché una hacker e programmatrice esperta. È armata di tonfa e padroneggia una temibile combinazione di kickboxing, capoeira e jiu -jitsu.

Dick Grayson è Nightwing , il cui stile di combattimento unico unisce agilità e forza. Nightwing usa i suoi bastoni da Escrima e dardi da polso, nonché le sue abilità trasversali come il parkour, i rampini e l'aliante, il Trapezio volante.

Cappuccio Rosso, al secolo Jason Todd, è un tiratore esperto e un grande lottatore corpo a corpo con la capacità di dominare poteri mistici che lo assistono in battaglia e di eseguire una serie di propulsioni a mezz'aria per attraversare la città.

Robin è Tim Drake, maestro nell'uso del suo bastone pieghevole e specialista di tecniche furtive e ragionamento deduttivo. Sfruttando la tecnologia del satellite della Justice League, Robin ha l'abilità unica di teletrasportarsi da un lato all'altro del campo di battaglia per mettere a tappeto i nemici in modo rapido ed efficace.

Peruna panoramica di tutti i dettagli chiave di Gotham Knights e per approfondire alcuni degli aspetti fondamentaliche lo rendono un'esperienza di gioco completa, è disponibile il trailer “Cos'èGotham Knights". Lo trovi a questo link: https://youtu.be/5JAyo_udVUo

Gotham Knights Standard Edition

è disponibile a €74,99 (prezzo consigliato). Gotham Knights Deluxe Editionè disponibile a €94,99 (prezzo consigliato) e comprende il gioco base più i contenuti scaricabili (DLC) esclusivi Visionary Pack con equipaggiamento, elementi decorativi, skin per i personaggi Beyond Suitstyle ispirate alla serie animataBatman of the future e molto altro. Gotham Knights Collector's Editionè disponibile a €299,99 (prezzo consigliato) e include la Deluxe Edition, una spilla da collezione in realtà aumentata, un libretto di 16 pagine, un'esclusiva mappa di Gotham City, una statua-modellino dei quattro protagonisti del gioco e molto altro.

