Gotham Knights Recensione

Finalmente dopo circa sette anni daè arrivato un nuovo gioco dell'universo. Il gioco è uncon protagonisti "gli allievi" di Batman. Infatti, il pipistrellone è morto affidando ai suoi colleghi il compito di proteggere. Dopo averlo giocato affondo ecco la recensione.

è morto nel tentativo di fermare il malefico. Quest'ultimo è stato resuscitato per l'ennesima volta diventando molto potente; tanto potente che Batman ha sacrificato la propria vita, e la Batcaverna, per impedire la conquista della città. Bruce Wayne lascia un video messaggio postumo a, dove gli chiede di unirsi per il bene di Gotham. Gli indica il loro nuovo quartier generale completo di tante tecnologie, e il supporto di. Riunitisi nel Campanile (quartier generale) i quattro eroi dovranno raccogliere gli indizi utili per risalire alla morte di Batman, alla misteriosa scoperta della Corte dei Gufi e al ritorno di Harley Quinn, Mr. Freeze e Clayface.

Gotham Knights ha unda open world tradizionale. Infatti, Gotham è liberamente esplorabile e piena zeppa di bande criminali differenti e poliziotti corrotti. Girando per le zone e distretti, tramite la Modalità Detective, il giocatore noterà pericoli come aggressioni, scontri a fuoco, rapine, ecc. Se lo vorrà potrà fermarsi e intervenire guadagnando punti esperienza e materiali utili per potenziare l'equipaggiamento. Tuttavia, saranno le missioni principali a pagare di più. Come insi potrà entrare in vari edifici o ambientazioni esplorabili liberamente. In questi luoghi capiterà anche di trovare vari puzzle da risolvere o scene del crimine da analizzare. La grande città si potrà esplorare a piedi o tramite rampino e planata; quest'ultima cambia a seconda del personaggio usato. Ad esempio,userà il mantello, Nightwing un aliante, Robin il teletrasporto, ecc. Quando invece si dovranno percorre lunghe distanze basterà chiamare ladi Batman. Più avanti si potranno sbloccare dei punti di spostamento rapido verso tutte le zone di Gotham. Peccato perché in Arkham Knight questi spostamenti erano sviluppati molto meglio. Infatti, nelle lunghe distanze era sufficiente lanciarsi con il rampino e poi planare fino alla zona di interesse.

Il sistema di combattimento è il; preso da direttamenteoffre scontri cinematografici, molto appaganti e divertenti. Grazie anche al repertorio di nemici ed eroi, ognuno dotato di caratteristiche differenti. Nightwing, ad esempio, durante gli scontri sfoggia doti acrobatiche speciali, Batgirl, combattente in modo rapido ed equilibrato, Robin è bravo nelle sezioni stealth mentre Cappuccio Rosso si butta nella mischia sfruttando la sua enorme forza e le sue. I nemici sono molto numerosi e ognuno ha tipologie offensive e difensive differenti; ma i veri combattimenti sono quelli trae le loro boss fight, davvero spettacolari e impegnativi da portare al termine. Per sbloccare le abilità della categoriail giocatore dovrà superare prove e particolari sfide. Stessa situazione quando si seguiranno le tracce che portano alla Corte dei Gufi. Le missioni si possono affrontare in totale libertà e in maniera sempre differente con tutti i personaggi. Ad esempio se il giocatore vuole affrontare la missione in stealth potrà usare, mente se vuole creare del caos userà Cappuccio Rosso.

Gotham Knights è une come tale i protagonisti hanno accesso a una infinità di costumi, maschere, simboli, guanti, stivali, ecc. Tutti super personalizzabili fino allo sfinimento nei colori, design, statistiche, ecc. Durante le missioni basterà raccogliere i materiali in giro per costruire o smantellare i set che non servono. Stesso discorso vale per le armi. Inè presente la modalità cooperativa disponibile da subito dal menu principale, che permette la partecipazione di due giocatori. La partita inconsente di affrontare in coppia qualsiasi missione principale o secondaria. Questa modalità risulta abbastanza divertente sopratutto negli scontri, anche se la mancanza di mosse e combo per il duo ne limita un po l'esperienza. Tralasciando varie attività secondarie la campagna principale si completa in circa venti ore. Naturalmente il merito della durata non va solo alle missioni, ma anche alla grossa ambientazione e agli avversari che si troveranno nel gioco.

La prova diè stata fatta sull'ammiraglia dicon un risultato molto soddisfacente. Il gioco gira in 4K/30fps con ray tracing attivo e regala un ottimo colpo d'occhio. Anche senza i famosi, gli sviluppatori hanno raggiunto questo risultato concentrandosi e spingendo molto sulla direzione artistica, con un ottimo uso della luce e dei colori. Infatti, non a caso Gotham pullula di luci al neon che sono messe in risalto proprio dal ray tracing. Stessa cosa per personaggi, ambientazioni, nemici e animazioni. Tutti realizzati a regola d'arte.

Per quanto riguarda la questione frame rate non si capisce a cosa serve il blocco voluto Warner Bros. Anche perché il titolo arisulta abbastanza instabile e con frequenti cali di frame rate (20/24fps) nelle situazioni caotiche o quando si usa la. Ottimo il comparto audio, con una colonna sonora ben riuscita che accompagna il giocatore per tutta l'avventura. Buoni gli effetti e il doppiaggio in italiano abbastanza curato e recitato.

Al netto delle polemiche sugli fpsoffre un'esperienza tutto sommato ottima. La storia, i personaggi e il sistema di combattimento sono godibilissimi. La modalità cooperativa è di sicuro un plus per il gioco. Graficamente non fa gridare al capolavoro ma fa la sua figura. Purtroppo soloe nemmeno troppo stabili. Un vero peccato, perché il lavoro svolto sul piano artistico è ineccepibile. Speriamo che una futura path risolva il problema fps.

Voto 8.5/10





