Nacon RIG 300 Pro HX Recensione

RIG 300 HX presenta uno dei rapporti qualità/prezzo migliori sul mercato



Oggi vi parlo delle cuffie. Per chi non la conoscesse Nacon è una società di videogiochi francese con sede a. Progetta e distribuisce accessori di gioco e distribuisce anche videogiochi per varie piattaforme. Queste cuffie hanno sia buone prestazioni che comfort e risultano affidabili nelle lunghe sessioni di gioco. Dopo svariate prove ecco cosa ne penso nella recensione

Le cuffie si presentano molto bene, sono solide e hanno unamolto accattivante. Dentro la scatola si trovano le cuffie cablate con il cavo da 1,2 metri abbastanza resistente. Il loro peso è di, hanno un driver del diametro di, un microfono Flip-up e sono realizzate in plastica. I padiglioni sono enormi e si adattano a tutti i tipi di orecchie. Questo permette un isolamento totale con il beneficio di un audio molto pulito e potente direttamente sparato nelle orecchie. Questesono davvero leggerissime e il materiale in tessuto dei padiglioni è molto delicato sulla pelle. La loro leggerezza è molto indicata per lunghe sessioni di gioco senza che creino alcun problema. Da dimenticare il solito comodo e tradizionale archetto allungabile per regolare la cuffia. Infatti, per allargare o restringere la cuffia basterà staccare e riattaccare i padiglioni in tre differenti posizioni predefinite.

Ilunidirezionale (cattura tutti i rumori a 360 gradi) regala a chi ascolta un timbro di voce naturale e cristallino. Una vera rarità nelle cuffie di questa fascia di prezzo. Nel filo si trova il Controllo del volume che permette anche di spegnere il microfono. Lenon hanno un altissimo volume, però regalano un audio piacevole e molto bilanciato. Hanno una buona qualità considerando il prezzo di vendita abbastanza competitivo. Le cuffie sono state provate con gli ultimi titoli sul mercato come Battlefield 2042, Call of Duty Modern Warfare 2, Grid Legend eper sfruttarne appieno le potenzialità. In ogni titolo hanno dato il massimo, si sono comportate molto bene; mi hanno fatto sentire bene i passi dei nemici alle spalle nei, il rombo dei motori non è stato mai così realistico e il metallico suono delle spade di kratos contro il martello diancora riecheggia nelle mie orecchie. Un'esperienza audio veramente molto positiva. Anche all'ascolto die di film fanno il loro dovere, peccato per il volume non altissimo.

Le cuffiedi Nacon sono una sorpresa. Hanno veramente delle buone caratteristiche considerando la fascia di prezzo a cui sono vendute. Sono belle da vedere, leggere, comode e donano un audio pulito e bilanciato. Anche ilè ok. La voce esce pulita e, una caratteristica che hanno solo le cuffie costosissime. Sicuramente qualcuno storcerà il naso per il modo non convenzionale di allargare e restringere le cuffie. Tuttavia, chi vuole un buon prodotto senza spendere, dovrà considerare l'acquisto di queste RIG 300 Pro HX.

