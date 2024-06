LE PROPOSTE DI NACON PER LE VACANZE

Nacon, leader nel settore degli accessori per il gaming, presenta le sue proposte per rendere l'estate 2024 indimenticabile per tutti i gamer e non. La collezione include prodotti innovativi che promettono di migliorare l'esperienza di gioco, sia per i giocatori occasionali che per i professionisti.

Qualunque sia la destinazione, un vero appassionato di tecnologia non può rinunciare ad alcuni indispensabili accessori per continuare a vivere in piena libertà e totale comfort le sue avventure. Cosa mettere in valigia per avere sempre prestazioni elevate e trasportare tutto in totale sicurez za? Fare le scelte giuste darà un tocco di leggerezza e allegria in più alle tue giornate.

Party Tube - cassa luminosa da portare sempre con sé per diffondere musica e divertimento

Con il suo design elegante e una potenza sonora impressionante, il BIG BEN PARTY TUBE BK è l’accessorio estivo essenziale per trasformare ogni occasione in un’esperienza indimenticabile. Porta la tua musica preferita ovunque: con la sua portabilità e la tecnologia wireless, puoi goderti la tua playlist estiva senza limiti, in spiaggia alle feste in piscina. Con la connettività Bluetooth e l’ingresso Aux, puoi facilmente collegare il tuo smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo compatibile per un’esperienza di ascolto senza interruzioni.

Grazie alla batteria integrata da 3000 mAh con una durata fino a 4 ore, non dovrai mai interrompere la festa. Inoltre, il lettore di schede integrato supporta schede MicroSD (TransFlash), offrendo ancora più opzioni per riprodurre la tua musica preferita. L'illuminazione multicolore aggiunge un tocco di atmosfera e stile alle tue feste estive, creando l'ambiente perfetto per divertirti sotto le stelle.

Caratteristiche principali:

• Potenza in uscita (RMS): 30 W

• Tecnologia di connessione: Wireless Bluetooth

• Tipo di prodotto: Altoparlante portatile mono

• Colore del prodotto: Nero

• Colore d’illuminazione: Multi

Porta la tua esperienza in vacanza con le cuffie RIG 600 Pro.

Per un’estate all’insegna del divertimento e delle emozioni porta sempre con te le cuffie RIG 600 Pro. Progettate per soddisfare le diverse esigenze, dal gaming alla musica, le rig 600 pro offrono una doppia tecnologia wireless multipiattaforma abbinata all'acustica e al comfort firmati RIG.

Ovunque tu vada, sfrutta il vantaggio competitivo con il wireless a bassa latenza migliore della categoria utilizzando l'adattatore wireless USB-C o connettiti tramite Bluetooth per il gioco mobile. Scegli tra Game, Bluetooth o Dual Mode per rimanere connesso all'audio del tuo gioco tramite il dongle da 2,4 GHz e passare senza problemi per rispondere alle telefonate e ricevere notifiche. Anche in vacanza non rinunciare ad un’esperienza di gioco leggendaria con driver per cuffie da 40 mm racchiusi in una camera acustica sintonizzata per un audio bilanciato. I driver ad alta sensibilità potenziati dai bassi offrono più volume con meno distorsioni, migliorando la qualità di ascolto e riducendo l'affaticamento dell'audio.

Leggero e confortevole, il RIG 600 PRO è ideale da portare sempre con te ed è progettato per sessioni di gioco prolungate, per ascoltare la musica, ovunque tu sia. I padiglioni auricolari avvolti in tessuto traspirante e l'archetto praticamente infrangibile garantiscono il massimo comfort.

Caratteristiche principali:

• Wireless dual-mode con adattatore USB-C da 2,4 GHz e connettività Bluetooth 5.1 • Driver da 40 mm potenziati dai bassi per un audio di gioco di alta qualità • Camera acustica ottimizzata per un audio bilanciato

• Microfono ripiegabile con funzione flip-to-mute

• Padiglioni leggeri e traspiranti per comfort prolungato

• Archetto praticamente infrangibile e imbottito

• App 600 PRO Navigator per personalizzazione avanzata

• Compatibile con Nintendo Switch, Steam Deck e dispositivi mobili

• Durata della batteria Bluetooth fino a 24 ore

• Autonomia della batteria a 2,4 GHz fino a 18 ore

• Ricarica tramite porta USB-C (cavo incluso)

Custodie da trasporto rigide per Nintendo Switch: protezione e stile ovunque tu vada.

Che tu sia diretto verso una spiaggia esotica o una montagna rinfrescante, non dimenticare di portare con te la Nintendo Switch. E per garantire che la tua console sia sempre protetta e pronta all’uso, Nacon presenta le sue custodie da trasporto rigide, l'accessorio ideale per ogni gamer in movimento. Realizzate con materiali resistenti agli urti, queste custodie sono pensate per proteggere la vostra console da cadute accidentali, graffi e urti. L’interno imbottito assicura che la Switch rimanga saldamente in posizione, evitando qualsiasi danno durante il trasporto.

Oltre alla robustezza, le custodie Nacon sono progettate con un’attenzione particolare all’ergonomia. La maniglia comoda e la tracolla regolabile permettono di trasportare la custodia con facilità, mentre la zip robusta assicura una chiusura sicura e pratica. All’interno, troverete comparti dedicati per la console, i Joy-Con e i cavi, mantenendo tutto in ordine e facilmente accessibile.

Disponibili in vari colori e design accattivanti, le custodie Nacon non solo proteggono, ma aggiungono anche un tocco di stile al vostro equipaggiamento da gamer. In questo mese di Giugno, unisciti a Nacon nel celebrare il Pride Month con la custodia da trasporto Arcobaleno.

Caratteristiche principali:

• Capienza superiore: spazio sufficiente per la console Nintendo Switch con i controller Joy Con collegati.

• Design innovativo: materiali innovativi per una protezione ottimale della console.

• Comparto interno: comparto interno per blocco alimentatore e giochi, per un trasporto or ganizzato.

• Impugnatura ergonomica: impugnatura per un trasporto comodo e sicuro della console.