NACON HOUSE OSPITA UN EVENTO SPECIALE

Giovedì 20 giugno, in occasione dell'attesissima partita Italia-Spagna, il loft all'avanguardia situato in via Villoresi 16, sarà il teatro di una sfida epica tra le due nazioni con quattro creator di spicco che si sfideranno a FC24.

La Nacon House, situata nel cuore pulsante di Milano, è pronta a ospitare un evento esclusivo che unisce il mondo del gaming e il fascino degli Europei di calcio.

Nacon e Panasonic hanno creato una sinergia perfetta per abbracciare tecnologia e comfort. Le TV, il forno a microonde, la friggitrice ad aria e l'estrattore Slow Juicer di Panasonic donano alla casa funzionalità e innovazione.

Un’avvincente sfida tra giganti del gaming

Protagonisti dell'evento saranno quattro creator di spicco: per la Spagna, Cristian Barrios Chigre e Víctor Romero, mentre per l'Italia scenderanno in campo Matteo Del Turco e Ragnar GK.

A presentare l’evento e intervistare i partecipanti al torneo ci sarà un’ospite d’eccezione: Andrea Panciroli, in arte “Il Pancio”, comico, attore e presentatore ufficiale della Goa7 League.

La competizione prevede due semifinali, in cui gli italiani e gli spagnoli si sfideranno tra loro, con i vincitori che si affronteranno in una finale mozzafiato. Le semifinali si svolgeranno nelle avveniristiche gaming room firmate Nacon all’interno della Nacon House, mentre la finale sarà trasmessa sul megaschermo Panasonic del salotto, creando un'atmosfera di puro tifo italiano e spagnolo.

Dopo il torneo, i creator si fermeranno a guardare la partita Italia-Spagna insieme, tra loro sarà presente Turi, che vanta una collaborazione solida con Panasonic.

Per l’occasione Nacon collaborerà con GMMT, brand di abbigliamento che realizzerà delle t-shirt a tema europei, acquistabili direttamente sullo shop online.

GMMT, è un'azienda dinamica che si distingue per il suo brand giovanile e per l'organizzazione di eventi unici nella scena milanese. Oltre a questo, GMMT eccelle nella produzione di uniformi personalizzate per scuole, ristoranti e aziende, combinando stile e funzionalità in ogni creazione.

I protagonisti per la Spagna:

