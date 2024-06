Nacon e GMMT collaborano in occasione degli Europei

Nacon, azienda leader nella produzione di accessori tech e publisher di videogiochi per PC e console, è lieta di annunciare la sua collaborazione con GMMT, brand di abbigliamento creativo molto conosciuto tra i giovani, per un evento esclusivo che si è tenuto pressoNacon House a Milano il 20 giugno.

Per l’occasione Nacon collabora conGMMT che realizza delle t-shirt a tema europei, acquistabili direttamente sullo shop online.

Nacon crede che il gaming non si limiti solo al semplice concetto del “videogiocare” ma abbracci un più ampio aspetto della quotidianità delle persone, diventando, di fatto, uno stile di vita. Per questo motivo ha scelto di creare delle t-shirt per la GenZ, comode e funzionali, in edizione limitata e in collaborazione con GMMT.

GMMT, è un'azienda dinamica che si distingue per il suobrand giovanile e per l'organizzazione dieventi unici nella scena milanese. Oltre a questo,GMMTeccelle nella produzione diuniformi personalizzate per scuole, ristoranti e aziende, combinando stile e funzionalità in ogni creazione.

Le maglie disponibili in diverse taglie e colori, sono realizzate con materiali di alta qualità e presentano grafiche che uniscono l’identità di Nacon con quella di GMMT.