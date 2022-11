FIFA World 2022: Hisense protagonista con il TV U7HQ

Qualità audio e video per un’esperienza ancora più immersiva e un ampio catalogo di contenuti con VIDAA U6. Inoltre, con il concorso “Cercherai solo Hisense” in palio il TV U7HQ.

I numeri parlano chiaro. Nonostante l’assenza degli Azzurri, la passione degli italiani per il grande calcio non si ferma e tantissimi appassionati non rinunciano a seguire i Mondiali in Qatar. Infatti, secondo i dati Auditel, oltre 4 milioni di italiani hanno seguito in TV sia la cerimonia di apertura sia la prima partita tra i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador.

Tuttavia, per poter seguire al meglio ogni fischio di inizio è fondamentale avere il giusto alleato tecnologico, che sappia combinare qualità dell’immagine e potenza dell’audio. Ecco allora che Hisense, sponsor ufficiale di FIFA World Cup Qatar 2022TM, propone il TV ULED U7HQ – disponibile nei formati da 55 e 65 pollici – per scendere in campo anche da casa.

Immagini chiare e definite nei minimi dettagli

Quando si parla di calcio è necessario non perdersi nemmeno un’azione. La TV U7HQ con Ultra HD 4K offre un’alta qualità dell’immagine, con una risoluzione 4 volte superiore rispetto ai televisori FHD. Inoltre, la tecnologia Full Array Local Dimming consente di modulare ogni zona di retroilluminazione per un maggiore contrasto tra toni scuri e luminosità. Questo TV supporta anche tutti i formati HDR e supera gli standard del settore, per immagini ultra vivide, realistiche e dettagliate. Completa la dotazione video anche la tecnologia Quantum Dot che garantisce oltre un miliardo di sfumature di colori e una precisione sorprendente.

Una meraviglia alla vista, una gioia all’ascolto

Per vivere la vera esperienza da stadio, un’ottima resa dell’immagine da sola non è abbastanza, ma dev’essere combinata con un audio di alto livello. Per questo motivo, il TV U7HQ supporta il Dolby Atmos, la tecnologia audio per una qualità sonora tridimensionale.

Una piattaforma, per vivere i Mondiali a 360 gradi

Hisense U7HQ è certificato Tivùsat per accedere gratuitamente a oltre 50 canali in HD e 4K, come ad esempio l’intera offerta Rai. Inoltre supporta VIDAA U6, la piattaforma smart proprietaria di Hisense che consente l’accesso veloce e semplice a un ampio catalogo di applicazioni. Tra le più recenti new entry di VIDAA c’è FIFA+ che permette di portare la propria passione per il calcio a un livello superiore, grazie a contenuti esclusivi, approfondimenti e al format quotidiano FIFA World Cup Daily by Hisense, realizzato in diretta dal Qatar.

“Cercherai solo Hisense”: gioca e vinci un U7HQ

Hisense U7HQ è anche il protagonista del nuovo contest “Cercherai solo Hisense”. Partecipare è semplicissimo: è sufficiente cercare o creare il logo Hisense nel modo più creativo possibile – mentre si utilizzando i prodotti dell’azienda, mentre si gioca o mentre si guarda una partita dei Mondiali – fotografarlo e caricare l’immagine sulla landing page dedicata. La foto più votata dalla giuria di esperti vincerà il TV U7HQ e sarà possibile partecipare anche all’estrazione di 6 soundbar HS214.

Altre News per: fifaworld2022hisenseprotagonistau7hq