ARCHEAGE 2 IN ARRIVO SU PC E CONSOLE

Kakao Games e XLGAMES sono entusiasti di condividere i primi dettagli del loro attesissimo sequel MMO, ArcheAge 2.

Al suo debutto alla G-Star Global Game Exhibition di quest'anno a Busan, in Corea del Sud, i partecipanti hanno potuto ammirare un bellissimo trailer cinematografico, che introduceva il prossimo capitolo della saga di ArcheAge, in arrivo su PC e console. Dopo il suo successo di ArcheAge: Unchained, il team di XLGAMES ha promesso un ambizioso seguito .

Sviluppato su Unreal Engine 5, il sequel promette feroci combattimenti ricchi di azione. Oltre alle battaglie, XLGAMES sta anche espandendo le funzionalità preferite dai fan come spiega il CEO, Jake Song:

"In ArcheAge 2, intendiamo migliorare il sistema di scambio in modo che i giocatori possano fare scambi da soli, in squadra o nei raid".

"Un'altra caratteristica popolare di ArcheAge 1 era la funzione abitativa. Abbiamo in programma di migliorarla aggiungendo ulteriori personalizzazioni, consentendo ai giocatori di vivere in città con i propri amici e persino di creare le proprie città con i membri della propria gilda".

Dal lancio, ArcheAge ha accumulato oltre 20 milioni di utenti registrati in 64 paesi tra cui Nord America, Europa, Giappone e Cina.



ArcheAge 2 dovrebbe essere lanciato nel 2024

