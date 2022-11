THE DEVIL IN ME - HOTEL DELLA MORTE

Bandai Namco Europe annuncia cheThe Devil in Me, l’episodio finale della prima stagione di The Dark Pictures Anthology, è ora disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

Guarda il trailer di lancio di The Devil in Me qui: https://youtu.be/yKihp-oLt-U

InThe Devil in Me, potrai visitare la straordinaria ricostruzione del World's Fair Hotel, costruito originariamente dal famigerato serial killer americano, H. H. Holmes. Nel gioco, vestirai i panni dei membri della troupe della Lonnit Entertainment, una società di produzione di documentari a basso costo, attirati nell'hotel con la promessa di assistere a qualcosa di davvero unico, che potrebbe aumentare notevolmente gli ascolti del proprio show dedicato al crimine. Il loro destino sarà nelle tue mani, poiché dovrai prendere decisioni difficili sotto pressione, mentre il loro anfitrione omicida li osserverà costantemente.

Oltre a una nuova storia e un cast di stelle, l’episodio finale della prima stagione introduce anche una vasta gamma di nuove funzionalità di gioco. Ora i personaggi possono arrampicarsi, saltare, strisciare e correre nelle varie zone da esplorare, che sono ancora più grandi e complesse. Inoltre, dovrai mantenere la calma per risolvere gli enigmi, oltre a sfruttare il nuovo inventario e usare alcuni strumenti speciali al momento giusto per salvarti!

E come negli altri giochi diThe Dark Pictures Anthology, sarà possibile affrontare gli orrori dell'hotel da soli o insieme agli amici nelle modalità multigiocatore: online con un amico (Storia Condivisa) o con un massimo di 5 giocatori nella modalità cooperativa Serata al Cinema.

La stanza è pronta, perciò buona permanenza.







Altre News per: devilhoteldellamorte