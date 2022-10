The Dark Pictures: The Devil in Me - trailer di Halloween

Ecco il trailer di Halloween di The Dark Pictures: The Devil in Me - La tua morte, il suo piano!

La tua morte è il suo piano e, con l’avvicinarsi di Halloween, anche la minaccia di una notte terrificante nell’Hotel della Morte è dietro l’angolo.

La trappola è piazzata e pronta a chiudersi sulla squadra della Lonnit Entertainment. Dopo averli attirati con la promessa di un’ambientazione incredibile per il loro fallimentare documentario su H.H. Holmes, il loro padrone di casa, Granthem Du’Met, ora guarda ogni loro mossa, complottando e pianificando le loro morti!

Una crepa nel muro, uno specchio o un semplice dettaglio di un quadro possono facilmente nascondere una telecamera per seguirli e dare la possibilità all’assassino di cercare il momento migliore per colpire. E quando lo fa, un destino terribilmente ti aspetta!

Mai avuto la sensazione di essere osservato? Sicuramente ti è successo…

https://youtu.be/WXKNojM9TwM



…come nel trailer

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sarà disponibile dal 18 novembre 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

The Dark Pictures Anthology

è una serie di giochi horror cinematograficamente intensi, indipendenti e ramificati, progettata per offrire periodicamente una nuova esperienza di gioco terrificante. Ogni gioco è indipendente e includerà una nuova storia e ambientazione, oltre a un nuovo cast di personaggi.

Altre News per: darkpicturesdeviltrailerhalloween