The Dark Pictures: The Devil in Me cast trailer

Con solo un paio di settimane all’uscita diThe Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, vi consigliamo di iniziare a conoscere i personaggi per cercare di massimizzare la loro possibilità di sopravvivenza nel terrificante Hotel della Morte.

Incontra i cinque membri della Lonnit Entertainment, tutti intrappolati in un gioco mortale da un padrone di casa meno che ospitale! Potresti anche dare un’occhiata al futuro molto oscuro di ognuno di loro, in caso facessi la scelta sbagliata.

Ricorda, il loro destino è nelle tue mani.

Saranno in grado di lasciare l’Hotel della Morte? O la loro permanenza sarà definitiva?





Guarda qui il nuovo trailer:





The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sarà disponibile dal 18 novembre 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

The Dark Pictures Anthology

è una serie di giochi horror cinematograficamente intensi, indipendenti e ramificati, progettata per offrire periodicamente una nuova esperienza di gioco terrificante. Ogni gioco è indipendente e includerà una nuova storia e ambientazione, oltre a un nuovo cast di personaggi.

