Hisense e FIFA insieme per FIFA World Cup 2022

In esclusiva per i TV dell’azienda con VIDAA U6, U5 e U4, FIFA+ offrirà tutto il meglio della competizione calcistica più seguita al mondo. Inoltre, in palio un pallone ufficiale FIFA World Cup 2022 per coloro che acquisteranno uno dei prodotti Hisense in promozione.

Il conto alla rovescia per i prossimi Mondiali di calcio in Qatar è ufficialmente inizio. Al via con il fischio d’inizio domenica 20 novembre 2022, con il match tra la nazionale dei padroni di casa ed Ecuador, per proseguire fino alla finale del 18 dicembre. Un mese ricco di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di calcio e non solo. Per vivere al meglio tutta la magia del calcio, Hisense mette a disposizione – in esclusiva solo per i suoi TV – l’applicazione FIFA+, la prima piattaforma digitale interamente dedicata all’intrattenimento calcistico.

Disponibile da questa settimana sui principali modelli Hisense equipaggiati con VIDAA U6, FIFA+ regalerà contenuti esclusivi, partite e approfondimenti. Inoltre, in occasione di FIFA World Cup Qatar 2022, Hisense e FIFA+ metteranno a disposizione anche un esclusivo Daily Show che, per l’intera durata dei mondiali, offrirà tutto il meglio dei match, con momenti salienti e interviste.

Godersi ogni match non è mai stato così emozionante e immersivo grazie ai TV Hisense. Dal modello ULED U7HQ, con risoluzione 4K Ultra HD per trovarsi sempre al centro dell’azione, fino agli OLED A9H e A85H, capaci di offrire tutto il meglio della tecnologia OLED per un’esperienza visiva super realistica, la gamma TV Hisense farà vivere tutta l’adrenalina del Mondiale anche da casa.

Inoltre, nelle prossime settimane, l’applicazione FIFA+ verrà implementata anche su tutti gli altri modelli VIDAA U4 e U5 disponibili sul mercato.

La Passione Vince Sempre. Con Hisense vinci il pallone ufficiale dei Mondiali di calcio.

Per tutti gli appassionati di calcio, Hisense ha pensato anche a una serie di promozioni e attività esclusive. Tutti coloro che acquisteranno fino al 31 dicembre 2022 un prodotto Hisense in promozione – tra TV, Laser TV, frigoriferi, lavaggio e incasso – avranno la possibilità di partecipare all’estrazione finale per vincere il pallone ufficiale di FIFA World Cup 2022. Per accedere all’iniziativa sarà sufficiente registrare l’acquisto nella pagina dedicata sul sito di Hisense.

