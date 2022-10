NINTENDO E JULIANA MOREIRA DI NUOVO INSIEME PER SWITCH SPORTS

La showgirl,insieme a tutta la sua famiglia, torna protagonista di due nuovi spot Nintendodedicati al videogame che porta il divertimento degli sport reali su console, onair dal 23 ottobre

Nintendo Italia,forte di numerose iniziative iconiche che hanno caratterizzato la sua politicadi comunicazione TV e online e dopo il successo ottenuto con le campagne dedicateai videogiochi RingFit Adventure e AnimalCrossing: New Horizons, sceglie nuovamente la spontaneità di JulianaMoreira per continuare a parlare di divertimento in compagnia. La showgirl,insieme al suo compagno Edoardo Stoppa, noto al grande pubblico come “fratellodegli animali e del pianeta”, e, per la prima volta in assoluto, alla figlia Lua,è infatti il volto dell’ultimo spot dedicato alla famiglia di console NintendoSwitch e al videogame di successo NintendoSwitch Sports.

Lacelebrity brasiliana più amata dagli italiani è protagonista, insieme alla suafamiglia, di due soggetti che raccontano il piacere di giocare in compagnia conl’ultimo successo targato Nintendo. Il primo spot vede protagoniste Julianae Lua, che fanno squadra per giocare online in un match a tennis. Inquesto caso, il videogioco è protagonista di un momento di condivisionetra mamma e figlia, che possono divertirsi in sicurezza sfidando giocatori intutto il mondo grazie alla modalità online del titolo. Nel secondo spot, Julianaed Edoardo sono impegnati in un trasloco e si fanno aiutare da unacoppia di amici. In uno degli scatoloni trovano Nintendo Switch modello OLEDe decidono di prendersi una pausa sfidandosi tutti a una partita di pallavolo,uno dei nuovi sport presenti all’interno di Nintendo Switch Sports.

Glispot mettono in evidenza le caratteristiche di Nintendo Switch Sports, un’esperienzadi gioco davvero unica che porta il divertimento e la sfida degli sport reali sull’ultimaconsole di casa Nintendo, rievocando i vecchi fasti dell’iconicovideogioco Wii Sports e aggiungendo al contempo interessanti novità.Come negli altri titoli della serie, i movimenti eseguiti nel mondo realevengono riprodotti nel gioco attraverso i controller Joy-Con per giocarein modo semplice e intuitivo in compagnia, sia online che in multiplayer locale.

Glispot da 30”, in onda da domenica 23 ottobre, sono stati affidatinuovamente alla casa di produzione Cinestudio. La creatività è stata sviluppatainternamente da Nintendo stessa, mentre la regia è stata curata da RiccardoPaoletti. Il team di Mindshare, centro media di Nintendo Italia,si occupa della pianificazione sui canali Mass Tv, Paid Tv, Digital e Video onDemand, mentre Together cura tutti gli aspetti legati alla campagna diamplificazione sui social.

“NintendoSwitch Sports è un’esperienza di gioco adatta a tutti, che permette ad appassionatie non solo di divertirsi con famiglia e amici, in qualsiasi momento e dovunquesi trovino, in totale leggerezza” - afferma StefanoCalcagni, Head of Marketingdi Nintendo Italia. “DopoRing Fit Adventure e Animal Crossing: New Horizons, entrambe campagne che hannodato ottimi risultati, abbiamo scelto di portare avanti ulteriormente la collaborazionecon Juliana, Edoardo e Lua, una bellissima famiglia che si sposa perfettamentecon la mission di Nintendo di portare sorrisi sui volti delle persone e che nerispecchia appieno i valori, grazie alla spontaneità che li contraddistingue”.

“Per me è un onore essere stata scelta ancorauna volta da Nintendo per un videogioco così divertente come Nintendo SwitchSports. È davvero il videogame perfetto per giocare in compagnia, che siadi amici, di tutta la famiglia o di persone da tutto il mondo online! E a propositodi famiglia, poter condividere il set per la prima volta anche con mia figliaLua, oltre che con Edoardo, è stata una grandissima emozione. Da quando abbiamoscoperto Nintendo Switch Sports, le sfide a tennis sono all’ordine del giorno!E poi giocare è semplicissimo e super intuitivo, basta impugnare un Joy-Con e…iniziare a muoversi!” - afferma la showgirlJuliana Moreira.

NintendoSwitch Sports

è il videogioco perfetto per divertirsi in compagnia congiochi intuitivi e adatti proprio a tutti, a prescindere dall’età o dallivello di abilità con i videogame. Ad attendere i giocatori ci sono seisport, tra cui tre novità assolute – Pallavolo, Badminton e Calcio– e tre grandi ritorni – Bowling, Chanbara e Tennis. Manon è finita qui, perché con un aggiornamento gratuito in arrivo questo invernoverrà aggiunto il golf come settimo sport.







Tutte le disciplinesono giocabili con amici e parenti in locale oppure online,con un abbonamento al servizio NintendoSwitch Online, mentre chi cerca una sfida ancorapiù agguerrita può contare sulla Lega Pro. Quest’ultima permette di affrontaregiocatori da tutto il mondo per scalare le classifiche e raggiungere così ilrango di professionista, anche in compagnia di un altro giocatore in locale. Lastrada verso la vetta è ricca di achievement dedicati e ricompenseestetiche per personalizzare i propri avatar in-game, che saranno aggiornatesu base settimanale per ben un anno.

