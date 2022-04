Nintendo Switch Sports: accolto con entusiasmo

La celeberrima raccolta di videogiochisportivi targata Nintendo sta per tornare su Nintendo Switch. Ad attendere gliappassionati, sei coinvolgenti sport per divertirsi in compagnia di amici efamiglia in locale o con giocatori da tutto il mondo online: per dare il viaalla sfida basta impugnare i controller Joy-Con, che, grazie agli esclusivicontrolli di movimento, sono in grado di riprodurre all’interno del videogioco tuttii movimenti di braccia e gambe del mondo reale. Ecco le prime impressioni dichi l’ha provato in anteprima.





NintendoSwitch Sports è il nuovo capitolo della serie Wii Sports in arrivo sulla famigliadi console Nintendo Switch il prossimo 29 aprile. Nel corso diun’anteprima dedicata, solo pochi fortunati hanno potuto provare con qualchesettimana di anticipo questo attesissimo videogioco, mettendo alla prova i seisport che saranno disponibili al lancio, tra cui tre novità assolute – Pallavolo,Badminton e Calcio – e tre grandi ritorni – Bowling, Chanbarae Tennis.







I media, ad esempio, hanno elogiato la possibilità di divertirsiin compagnia con giochi divertenti, intuitivi e adatti proprio a tutti, aprescindere dall’età o dal livello di abilità con i videogame. Corrieredella Sera afferma che “Nintendo Switch Sports si prepara a diventare ungioco amatissimo da tante tipologie di giocatori”. Multiplayer.it attesta che “hatutte le carte in regola per divertire come fecero i capitoli originali”,mentre Everyeye.it lo definisce “divertente e spensierato,tecnicamente molto curato”. Tom’s Hardware sottolinea come sia “perfettoper chi cerca una nuova esperienza da giocare, e rigiocare, in compagnia e contutta la famiglia” e IGN Italia come “l’immediatezzadell’esperienza di gioco sia un valore aggiunto non trascurabile”. Eurogamer.itpone l’accento sulle innovazioni rispetto al passato, confermando che NintendoSwitch Sports è in grado di regalare “divertimento e risate, sullosfondo di rivisitazioni intuitive e accattivanti”, così come Spaziogames.it,che evidenzia come “l’aggiunta della modalità online permetterà di vivereesperienze ancor più divertenti e innovative”.



Nintendo Switch Sports è la nuovacollezione di videogiochi sportivi che porta il divertimento e la sfida deglisport reali su Nintendo Switch. Come negli altri titoli della serie WiiSports, è possibile utilizzare i controller Joy-Con per riprodurrenel gioco i movimenti eseguiti nel mondo reale. Non solamente quelli dellebraccia, ma anche delle gambe: per la prima volta, sarà infatti possibile collegarela fascia per la gamba, inclusa con la versione su scheda del gioco, a uncontroller Joy-Con per calciare il pallone nella modalità Rigoridel Calcio. Quest’ultimo è una disciplina totalmente inedita per laserie, in cui i giocatori dovranno sfidarsi per mandare in porta un pallonegigante in partite uno contro uno o quattro contro quattro. Attraverso unaggiornamento gratuito in arrivo nell’estate 2022, la possibilità diutilizzare la fascia e quindi di calciare con la gamba verrà estesa a tutte lemodalità di questo sport.



I nuovi sport comprendono anche la Pallavolo (1 – 4giocatori), in cui è possibile servire, alzare e ricevere sollevando le bracciacon un controller Joy-Con: tempismo e lavoro di squadra sono fondamentaliper murare gli attacchi avversari e passare al contrattacco. Altra grandenovità è il Badminton (1 – 2 giocatori), in cui è necessario impugnareil Joy-Con come se fosse una racchetta e indirizzare in modo accurato icolpi grazie alla precisione dei controlli di movimento.

Non mancano i grandi classici, direttamente dagli altri capitolidella serie, ma arricchiti e migliorati, come il Tennis (1 – 4giocatori), in cui è possibile giocare in doppio ed effettuare colpi cometopspin e slice sfruttando di volta in volta il timing migliore per dare lagiusta angolatura. Ritornano anche l’amatissimo Bowling, con partite finoa 16 giocatori e un’esclusiva modalità con piste a ostacoli, e il Chanbara,in cui bisogna spingere l’avversario fuori dalla piattaforma a colpi di spadascegliendo tra tre possibili armi, tra cui anche le spade doppie utilizzabilicon due Joy-Con. Ma non è finita qui, perché con un aggiornamentogratuito in arrivo nell’autunno 2022 verrà aggiunto un settimo sport:il golf!

Tutte le discipline sono giocabili con amici e parenti in localeoppure online, con un abbonamento al servizio Nintendo Switch Online, mentrechi cerca una sfida ancora più agguerrita può contare sulla Lega Pro.Quest’ultima permette di affrontare giocatori da tutto il mondo per scalare leclassifiche e raggiungere così il rango di professionista, anche in compagniadi un altro giocatore in locale. La strada verso la vetta è ricca di achievementdedicati e ricompense estetiche per personalizzare i propri avatarin-game, che saranno aggiornate su base settimanale per ben un anno. NintendoSwitch Sports sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 29aprile

