Nintendo Switch Sports - Arriva il Golf con un aggiornamento gratuito

addrizza le spalle e preparati a fare uno swing con l'ultima aggiunta gratuita per Nintendo Switch Sports per Nintendo Switch. È ora disponibile un aggiornamento gratuito del software che aggiunge il Golf alla gamma, portando a sette il numero di sport giocabili.



Trailer - https://youtu.be/RwZbpYZ2s7U

Colpisci il fairway attraverso 21 buche della serieWii Sports e gioca con gli amici in locale o online, oppure gioca a golf insieme a un massimo di otto giocatori nella nuovissima modalità online Golf a Eliminazione. Il giocatore che effettua il maggior numero di colpi in ogni round verrà eliminato.

Se sei nuovo nel mondo diNintendo Switch Sports, il golf è solo l'inizio del divertimento! Puoi goderti il ??calcio, la pallavolo, il bowling, il tennis, il badminton o il chambara perchèNintendo Switch Sports ti consente di muoverti e metterti direttamente in gioco utilizzando i controller Joy-Con. Con varie opzioni per il divertimento multiplayer, la famiglia e gli amici possono unirsi alla stessa console Nintendo Switch o collegandosi online.

Puoi perfinopersonalizzare l'aspetto del tuo Sportsmate o del tuo Mii e aggiungere accessori per catturare il tuo stile unico. Guadagna più oggetti giocando online in matchmaking casuali per cambiare il tuo aspetto nel tempo, con oggetti aggiunti regolarmente, tra cui ora sono inclusi nuovi attrezzi da golf.

È ora disponibile un aggiornamento gratuito del software per Nintendo Switch Sports che aggiunge il Golf al gioco, portando a sette il numero di sport giocabili. I giocatori possono colpire il fairway attraverso 21 buche di tutta la serie Wii Sports e giocare con gli amici in locale o online, oppure mettere alla prova le proprie abilità nella nuovissima modalità online Golf a Eliminazione.

Altre News per: nintendoswitchsportsarrivagolf