Nintendo Switch Sports - arriva un aggiornamento gratuito

Per i giocatori che si stanno già divertendo con Nintendo Switch Sports su Nintendo Switch e per chi ancora deve provarlo, ci sono nuovi contenuti in arrivo che lo renderanno ancora più interessante. A partire dal 27 luglio, sarà disponibile un aggiornamento gratuito del software* che aggiungerà una serie di novità all’interno del gioco – inclusi update per Calcio, Pallavolo e il gioco online**.

Dopo aver installato l’aggiornamento, i giocatori potranno utilizzare un controller Joy-Con e la fascia per la gamba (inclusa con la versione fisica del gioco e disponibile per l’acquisto separato) per giocare in partite di Calcio quattro contro quattro e uno contro uno. Utilizzando la fascia per la gamba, i calciatori in erba potranno calciare nella vita reale, consentendo al gioco di trasformare ogni movimento in un’azione all’interno di Nintendo Switch Sports. Allo stesso modo, sarà possibile eseguire uno scatto nel gioco muovendo le mani, come se si stesse correndo sul posto.

L’update non sarà rivolto solamente a chi utilizza la fascia per la gamba. Alla Pallavolo verranno aggiunte nuove mosse chiamate attacco con finta e servizio bomba, mentre la Pro League verrà arricchita con i nuovi ranghi S e 8, che permetteranno ai player più competitivi di raggiungere vette ancora più alte nel gioco online. E quando i giocatori non staranno giocando o mirando a nuovi ranghi nella modalità Gioca con tutto il mondo, potranno unirsi facilmente alle partite nella modalità Gioca con gli amici usando i nuovi ID Room. Giocare con amici lontani a Nintendo Switch Sports online sarà ancora più semplice.

Per ulteriori informazioni sui contenuti dell’aggiornamento, sarà sufficiente visitare la pagina di supporto del gioco una volta che l’update sarà disponibile il 27 luglio. In futuro arriveranno maggiori dettagli sul prossimo aggiornamento gratuito in uscita in autunno, che aggiungerà il Golf alla lista degli sport giocabili.

Nintendo Switch Sports si fa ancora più emozionante con un aggiornamento dei contenuti gratuito, in uscita il 27 luglio. L’aggiornamento aggiunge la compatibilità della fascia per la gamba per le partite di Calcio, insieme a nuove mosse per la Pallavolo e nuovi ranghi per il gioco online, tra le varie novità.

Altre News per: nintendoswitchsportsarrivaaggiornamentogratuito