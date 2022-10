FARMING SIMULATOR LEAGUE - CAMPIONATO MONDIALE: QUALIFICAZIONI FINALI

Ultima chiamata per la Farming Simulator League (FSL) – la competizione ad eliminazione diretta, in arrivo questo fine settimana, determinerà gli otto finalisti per la quarta stagione del Campionato Mondiale. I tornei verranno trasmessi sul canale ufficiale Twitch di GIANTS Software, sul canale Youtube di FSL, e Facebook– inizio alle 10 del mattino (CET) del 22 e 23 ottobre. I finalisti si affronteranno per il titolo FSL in un evento “faccia a faccia” previsto in novembre.

CLASSIFICHE AFFOLLATE CON TRELLEBORG IN TESTA

Tutti i team partecipanti a FSL hanno l’opportunità di qualificarsi ottenendo punti preziosi durante l’intero arco della stagione. Mentre il detentore del titolo Trelleborg e i nuovi giocatori francesi Fermiers Flamboyants sembrano aver fissato la loro permanenza al top della classifica, molti team competitor hanno ancora la possibilità di assicurarsi un posto nel Campionato Mondiale.

Dai veterani di FSL della squadra mYinsanity, ai ben posizionati team di Bednar e Lindner, ai Corteva Agriscience, che hanno ben quattro sfidanti che gli soffiano sul collo – sarà una qualificazione decisiva questo fine settimana! Il commento in tutti i live stream sarà disponibile sia in inglese che in tedesco.

MONTEPREMI DI € 100.000

Il 19 e 20 novembre, si concluderà la quarta stagione del Campionato Mondiale di FSL di GIANTS Software. Le otto squadre migliori della stagione si affronteranno in Erlangen, Germania, per aggiudicarsi una quota del montepremi a sei cifre e incoronare il vincitore della quarta stagione di FSL.

“Sarà una finale spettacolare della quarta stagione”, commenta Claas Eilermann, Event & Esports Manager in GIANTS Software. “In particolare, con i nostri team novellini, che hanno saputo combattere e raggiungere la vetta in un istante, possiamo considerare questa come una stagione eccezionale. Un ringraziamento particolare va ai nostri sponsor e partner che hanno reso possibile la quarta stagione.”

E-SPORT GRATUITI DISPONIBILI PER IL DOWNLOAD

Il Client del torneo della quarta stagione, scaricabile gratuitamente, invita ogni fan di Farming Simulator e appassionato di e-sport a registrarsi e partecipare. La modalità di gioco e-sport è basata sulla versione PC di Farming Simulator 19 e richiede un lavoro di squadra per mietere il grano, imballare il fieno e consegnarlo velocemente nel granaio. É inclusa una modalità di training per i giocatori inesperti





Competitive Farming: Introduction to the Tournament Client

https://youtu.be/bzfm1TW5czE

FSL Season 4 - Highlights Tournament #5

https://youtu.be/m5NKmuAOigY



