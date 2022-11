FARMING SIMULATOR LEAGUE - IN ARRIVO LA FINALE

L’agricoltura incontra gli e-sport: GIANTS Software organizza la finale della quarta stagione del Campionato Mondiale della sua Farming Simulator League (FSL), invitando i concorrenti ad affrontarsi nel proprio studio a Erlangen, in Germania.

Il torneo decisivo sarà trasmesso in streaming sul canale ufficiale Twitch di GIANTS Software, il canale Youtube di FSL e Facebook il 19 e 20 novembre, dalle 10 del mattino in poi ogni giorno. Il commento live in inglese e tedesco porta l’atmosfera avvincente a casa dei fan, mentre i partecipanti si sfidano faccia a faccia per la prima volta nella stagione per accaparrarsi la loro quota del montepremi in palio di 100.000 euro.

UN TURNO INASPETTATO: ENTRA UN NUOVO SFIDANTE

Le squadre partecipanti a FSL sono composte da produttori agricoli, organizzazioni di e-sport e fan di Farming Simulator. In questa occasione GIANTS Software accoglie New Holland come nuovo sponsor per un team: supporta i giocatori francesi conosciuti con il nome di Fermiers Flamboyants, che hanno fatto un ingresso spettacolare nella lega battendo il team vincente Trelleborg nel quinto torneo online.

New Holland si unisce a marchi simili come mYinsanity, DJK Ehenfeld, Lindner, Bednar e Valtra, anch’essi qualificati per le finali mondiali. Uniti dall’obiettivo comune di sconfiggere la squadra leader Trelleborg come campioni in carica e nuovamente favoriti per la quarta stagione.

LA BATTAGLIA PER DESIGNARE L’ULTIMO CONTENDENTE

Ogni squadra di tre giocatori ha accumulato punti nel corso della stagione per qualificarsi al Campionato Mondiale. Il team in vetta alla classifica, Trelleborg, si è aggiudicato il vantaggio di iniziare la fase ad eliminazione contro il team ottavo in classifica.

Ottavo posto che è ancora vacante dato che astragon e Corteva Agriscience hanno ottenuto il medesimo risultato durante la stagione, condividendo l’ottavo posto in classifica. Si affronteranno venerdì sera alle 18 in un incontro di spareggio valido per decidere l’ultimo contendente ancora mancante nel Campionato Mondiale FSL.

ULTIMA OCCASIONE PRIMA DELLA FINALE

A partire da sabato avrà inizio la fase finale del torneo prima della finale e vedrà coinvolti due gruppi, uno proveniente dalla parte alta e l’altro dalla parte bassa della classifica delle otto squadre partecipanti. Il gruppo dei vincitori accederà alle semi-finali domenica, mentre gli altri potranno contare sui ripescaggi per avere una seconda possibilità di qualificarsi. Questa struttura del torneo consente di poter incassare una sconfitta senza pregiudicare la prosecuzione nel Campionato Mondiale. Domenica sarà incoronato il vincitore del Campionato Mondiale FSL!

Il

Client del torneo

, scaricabile gratuitamente, invita ogni fan di Farming Simulator e appassionato di e-sport a registrarsi e partecipare nella lega. La modalità di gioco e-sport è basata sulla versione PC di Farming Simulator 19 e richiede un lavoro di squadra per mietere il grano, imballare il fieno e consegnarlo velocemente nel granaio.

