Campionato Mondiale della Farming Simulator League concluso

TRELLEBORG VINCE LA QUARTA STAGIONE DEL CAMPIONATO MONDIALE DELLA FARMING SIMULATOR LEAGUE





Il momento del raccolto per l’e-sport è arrivato: Trelleborg è la squadra vincitrice della quarta stagione della Farming Simulator League (FSL) dopo un fine settimana di fuoco pieno di adrenalina! GIANTS Software, sviluppatore ed editore del brand Farming Simulator amato in tutto il mondo, ha organizzato ilCampionato Mondiale di FSL con le otto squadre più forti riunite negli studi di Erlangen (Germania) e si congratula con il team Trelleborg come campione precedente in carica e nuovo Campione del Mondo della quarta stagione.

15 MATCH PER LA GLORIA

Trelleborg ha guidato la classificadel suo gruppo di qualificazione già sabato, qualificandosi direttamente come vincitore nel gruppo A per le semi-finali. Il team astragon (che ha vinto l’ultimo match contro Corteva Agriscience), mYinsanity e Bednar hanno avuto la loro occasione nella fascia bassa della classifica, ma il team agricolo ceco Bednar si è qualificato per un altro turno nelle semi-finali di domenica.

I giocatori francesi del team New Holland hanno dominato il gruppo B accedendo alle semi-finali lasciando indietro Valtra, Lindner e DJK Ehenfeld. Valtra ha sfruttato la sua seconda chance nella parte bassa della classifica e alla fine è riuscita a guadagnarsi il terzo posto nel Campionato del Mondo – avanzando in maniera importante dal settimo posto alla fine delle qualificazioni.

IL TEAM TRELLEBORG AL MASSIMO

Con cinque vittorie nei tornei nella quarta stagione di FSL, e in qualità di team vincente nella seconda e terza stagione, Trelleborg è stato fin dal principio, in modo evidente, il favorito del Campionato del Mondo 2022. Il capitano della squadra Lukas Thiemann aka Wühler e il suo team di quattro giocatori hanno iniziato con grande fiducia, due sostituti e l’abilità di adattare la strategia in base agli avversari e alle circostanze.

Il percorso di Trelleborg verso la vittoria non è stato comunque impeccabile, dato che New Holland e Valtra hanno potuto strappare una vittoria ciascuno ai campioni nelle fasi Migliore di 5 e Migliore di 3 rispettivamente. Ma non hanno comunque potuto fermare la vittoria assoluta di Trelleborg che, dopo 16 ore di torneo in due giorni, finalmente rappresenta il nuovo Campione del Mondo della quarta stagione! Come premio totale di questa quarta stagione di FSL, Trelleborg ha accumulato una quota di 42.000 euro rispetto al montepremi totale di 100.000 euro.

L’AGRICOLTURA INCONTRA L’E-SPORT

È stata un’esplosione – l’unico evento in presenza di questa stagione è stato il setting perfetto e degno di questo Campionato Mondiale”, riassume Claas Eilermann, Event & Esports Manager di GIANTS Software. “Congratulazioni al team Trelleborg per la meritata vittoria! Grazie ancora a tutti i partecipanti, sponsor e partner per questa entusiasmante conclusione della quarta stagione. I nostri preparativi per il futuro dell’e-sport agricolo iniziano ora!” GIANTS Software svelerà i prossimi step nell’universo dell’e-sport agricolo nel corso del 2023.

Il

Client del torneo

, scaricabile gratuitamente, invita ogni fan di Farming Simulator e appassionato di e-sport a registrarsi e partecipare nella lega. La modalità di gioco e-sport è basata sulla versione PC di Farming Simulator 19 e richiede un lavoro di squadra per mietere il grano, imballare il fieno e consegnarlo velocemente nel granaio.

