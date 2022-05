FARMING SIMULATOR LEAGUE - AL VIA LA QUARTA STAGIONE

GIANTS Software fa evolvere il farming competitivo

e lancia la quarta stagione della Farming Simulator League

L'e-sport di squadra torna sul campo: GIANTS Software lancia la quarta stagione della Farming Simulator League (FSL)! Trelleborg, la squadra vincitrice della terza stagione, ritorna insieme ad altre squadre bramose di spodestare i campioni in carica. Il primo torneo ufficiale inizierà nel fine settimana del 14 e 15 maggio, mentre le qualificazioni online mensili si concluderanno con il Campionato Mondiale a novembre 2022. Il torneo sarà trasmesso in live-streaming sui canali Facebooke Twitchdi Giants Software, le squadre di tutto il mondo potranno partecipare e competere per il premio in palio di 100.000 euro.

Stagione compatta e montepremi di € 100.000

Tutti i tornei di qualificazione nella quarta stagione sono organizzati mensilmente come eventi online e sono trasmessi in live stream attraverso i canali ufficiali di GIANTS Software. Le squadre vincitrici ottengono la loro quota dal montepremi di 100.000 euro ad ogni torneo, con la posta più alta in palio durante il Campionato Mondiale di novembre, che potenzialmente potrebbe diventare anche un evento faccia a faccia.

“Espandiamo costantemente l’universo di Farming Simulator e tutti gli aspetti correlati, inclusa questa parte di e-sport molto popolare”, commenta Christian Ammann, CEO di GIANTS Software. “Grazie ai nostri partner della quarta stagione che condividono la stessa visione, di offrire un terreno di gioco così unico con una competizione a misura di famiglia.”

GIANTS Software cercherà di partecipare ad altri eventi in presenza nel settore del gaming o del business agricolo con dei tornei separati e indipendenti e dei montepremi aggiuntivi.

Partner e squadre della quarta stagione

Partner ufficiali della quarta stagione di FSL saranno Nitrado e Noblechairs, in veste di giocatori molto conosciuti della scena del gaming e dell’e-sport, oltre a Profi e DLG, entrambi popolari in ambito agricolo. GIANTS Software accoglie il loro coinvolgimento e il loro contributo per realizzare questo nuovo passo nell’universo e-sport di Farming Simulator. Altri partner saranno annunciati a breve.

Nella quarta stagione, tutti i partecipanti competono ugualmente in turni ad eliminazione diretta in ogni torneo, dato che non ci sono altre squadre teste di serie. Tuttavia, dei produttori agricoli molto conosciuti (come Valtra, Lindner) saranno sponsor di una squadra che parteciperà a questa esperienza unica di farming virtuale.

Disponibile la modalità Free E-sports rielaborata

Il Publisher e Sviluppatore GIANTS Software ha migliorato il gameplay della modalità multigiocatore per la quarta stagione con una velocità migliorata di mietitura e alcuni altri miglioramenti. Il lavoro di squadra sarà ancora la parte integrante della competizione, dato che tre giocatori dovranno coordinare i loro macchinari in modo efficiente. Dopo la selezione strategica dei macchinari all’inizio, le squadre dovranno mietere frumento, produrre balle e consegnarle velocemente al proprio granaio per ottenere punti.

Il Client del torneo, scaricabile gratuitamente, è basato su Farming Simulator 19 versione per PC e invita tutti i fan di Farming Simulator e gli entusiasti degli e-sport a registrarsi per competere. È inclusa anche una modalità allenamento per i nuovi utenti. Per maggiori informazioni sul FSL visitate fsl.giants-software.com , il sito ufficiale di Farming Simulator e l ’area Press di GIANTS Software.

