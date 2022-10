ECOVACS DEEBOT X1 OMNI : Imperdibile Sconto fino a 400 Euro

L'Ecovacs Deebot X1 Omni è uno di quei robot aspirapolvere che aspira e lava il pavimento offrendo un'esperienza di pulizia ottima e senza fatica. Se avete deciso di acquistarlo, non potete non approfittare dello sconto fino 400 Euro messo a disposizione dall' 8 al 10 ottobre e durante il Prime Day Amazon del 11 e 12 ottobre 2022. Inoltre potete avere un imperdibile sconto X1 TURBO a questo link con uno sconto finale di 500 euro ed acquistare a solo 799 euro con codice coupon X1TURBO100 il DEEBOT X1 TURBO a questo link dall' 8 al 10 ottobre.



Con i contenitori della polvere e dell'acqua sporca auto svuotanti, le spazzole rotanti con i moci autopulenti che si asciugano da soli con aria calda e un assistente vocale integrato, ECOVACS DEEBOT X1 OMNI è il miglior robot aspirapolvere lavapavimenti che si possa desiderare.

Perché acquistare Ecovacs Deebot X1 Omni?

Se state cercando un'aspirapolvere robot che aspiri e lavi, il Deebot X1 Omni di Ecovacs, che viene venduto al prezzo di €. 1.499, è tra gli ibridi più costosi in commercio, tuttavia, è anche il modello più ricco di funzionalità e autonomo che abbiamo testato finora.



Deebot X1 Omni può pulire a fondo qualsiasi tipo di pavimento in modo autonomo e senza alcuno sforzo rispetto ai suoi concorrenti. Per questo, si affida in particolare all'intelligenza artificiale per evitare gli ostacoli e alla sua telecamera di sicurezza domestica. Dal lato pratico, ha una funzione di svuotamento automatico del contenitore della polvere e dell'acqua reflua e il suo mocio è autopulente e si asciuga da solo.

Rispetto ad altri robot di valore simile, che offrono funzionalità e prestazioni equivalenti, l'X1 Omni rimane un'opzione migliore grazie al supporto dei comandi vocali e alle capacità di asciugatura.



Pensiamo che il robot aspirapolvere di punta di Ecovacs, il Deebot X1 Omni, sia uno dei robot aspirapolvere più completi sul mercato. Come mai? Ha 15 caratteristiche chiave che lo distinguono dai suoi concorrenti.



Ecco 15 motivi per acquistarlo

Ciò che rende l'X1 Omni così interessante, non sono solo le sue caratteristiche che andremo a vedere, ma il modo in cui possiamo usarle insieme, così, per esempio, possiamo programmare un'aspirazione e una pulizia potenti, quando e dove ne abbiamo bisogno, con molta facilità.

Potenza di aspirazione 5000 PA

Il Deebot X1 Omni è uno dei robot aspirapolvere più potenti sul mercato, con un' aspirazione di 5000 PA è efficace su tappeti e pavimenti duri e ha una funzione di rilevamento automatico per aumentare o diminuire la sua aspirazione in risposta alla superficie che sta pulendo.



Batteria da 5200 mAh

Anche la durata della batteria è impareggiabile. Ha la capacità di pulire per 4 ore e 20 minuti, che sono più che sufficienti per qualsiasi casa. Ma se ha bisogno di ricaricare a metà pulizia, tornerà a pulire da dove era stato interrotto per riavviare il lavoro.

AIVI 3D per evitare gli ostacoli

Se volete un robot aspirapolvere da poter configurare per pulire mentre siete furori casa, è importante che possa fare il suo lavoro senza bisogno di aiuto. Ecco perché l'X1 Omni dispone di una sofisticata tecnologia che gli consente di riconoscere ed evitare 18 oggetti domestici comuni, dai libri alle scarpe, così tornerete sempre a casa senza trovarlo impigliato in qualche oggetto lasciato a terra.

Navigazione laser

La sua navigazione True Mapping 2.0 mapperà la casa 10 volte più velocemente di un sistema di rilevamento laser standard (LDS) ed è quattro volte più preciso nel rilevare gli oggetti.

Mappe 3D

Utilizzando l'app Ecovacs Home, l'X1 Omni può mappare tre piani e salvare tutte le mappe. Inoltre, potete scegliere di averne una come mappa 3D, avendo così una visibilità aggiuntiva, in modo da poter programmare facilmente la pulizia di punti specifici intorno a mobili o tappeti e aggiungere accuratamente le aree vietate.

Svuotamento automatico della polvere

L'innovativa dockstation è una parte fondamentale del design e del set di funzionalità dell'X1 Omni. Dopo aver aspirato, il robot, svuota lo sporco ogni volta che torna a ricaricarsi, offrendo così fino a 60 giorni di pulizia autonoma, prima che il sacco da 3 litri presente nella base debba essere svuotato.

Impostando il programma di pulizia automatica lascerete che l'Ecovacs Deebot X1 Omni aspiri e lavi senza che dobbiate muovere un dito. Questo lo rende anche un'ottima opzione di acquisto per le persone sensibili o allergiche alla polvere.

Doppio spazzole, con mocio rotante pressurizzato

L'X1 Omni, a differenza dei robot aspirapolvere standard, che puliscono solo delicatamente la superficie del pavimento, è stato riprogettato per rendere la pulizia molto più efficiente. I suoi tamponi rotanti premono sul pavimento mentre pulisce, con una pressione quattro volte superiore a quella di un mocio standard, per una pulizia più profonda.

Pulizia del mocio automatica

Al termine di ogni fase di pulizia pulizia, la docking station lava automaticamente i moci delle spazzole rotanti del robot aspirapolvere, in modo che possa uscire e pulire di nuovo con i panni puliti. Non è necessario intervenire e risciacquare i tamponi.

Asciugatura ad aria calda

Alla fine della pulizia, una volta pulito il mocio, la stazione lo asciugherà. Ciò significa che non vi è alcun rischio che i tamponi di pulizia si ammuffiscano o inizino a emanare cattivo odore.

Riempimento automatico del serbatoio

Infine, la stazione riempirà automaticamente il serbatoio dell'acqua di bordo del robot. La stazione dell' X1 Omni ha serbatoi d'acqua separati da 4 litri, per acqua pulita e sporca, quindi non dovrete preoccuparvi di cambiare l'acqua ogni volta che il robot aspirapolvere lava o di pulire i pavimenti con acqua sporca.

Monitoraggio della casa in tempo reale

Come caratteristica aggiuntiva, l'X1 Omni ha una fotocamera integrata che fornisce immagini e video nitidi, un microfono e audio bidirezionale. Potete anche guidarlo da remoto tramite l'app, quindi non solo vi consente di controllare casa quando siete fuori, ma controlla e vi permette di comunicare con gli animali domestici e parlare con i famigliari.

Privacy

Non dovete preoccuparvi delle immagini e dei video generati dal robot perché Ecovacs ha creato dei protocolli di sicurezza per proteggerli.

Yiko, l' assistente vocale integrato

L'X1 Omni è dotato di un esclusivo assistente vocale integrato, Yiko. Yiko può rispondere a specifici comandi vocali, quindi potete chiedere al robot di aspirare o pulire aree specifiche della casa senza nemmeno premere un pulsante.

Design di Jacob Jensen

Il robot aspirapolvere e la stazione sono stati realizzati in collaborazione con il famoso studio Jacob Jensen Design, per un look moderno che si abbina a tutti gli ambienti.



Lo Sconto fino a 400€ su Ecovacs Deebot x1 Omni

