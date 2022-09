ECOVACS DEEBOT X1 OMNI : Il Robot Completo che Aspira e Lava i pavimenti con Sistema di Videosorveglianza Integrato

Recensione ECOVACS DEEBOT X1 OMNI

Ecovacs ha realizzato una gamma di robot aspirapolvere ibridi, che aspirano e lavano i pavimenti. Di questa categoria, il marchio ha recentemente lanciato il Deebot X1 Omni, un modello di fascia molto alta, che offre un servizio completo di pulizia e videocamera di sorveglianza integrata.

Sempre più funzionalità vengono costantemente aggiunte ai robot aspirapolvere. Come suggerisce il nome, l'X1 Omni è uno dei più completi sul mercato, integrando quasi tutto ciò che un robot aspirapolvere può attualmente fare. Di seguito ecco le nostre impressioni su questo fantastico modello all-in-one, che abbiamo avuto modo di testare per alcuni giorni.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI in breve



ECOVACS DEEBOT X1 OMNI ha un'aspirazione fenomenale, un mocio rotante ridisegnato, una telecamera di bordo con audio bidirezionale a cui si può accedere da remoto, un assistente vocale integrato, navigazione e mappatura all'avanguardia.



Aspira, lava, raccoglie la polvere in un sacchetto, riempie il serbatoio dell'acqua, pulisce panni delle spazzole rotanti raccogliendo l'acqua sporca e finisce persino per asciugarli con aria calda.



Con Deebot X1 Omni, Ecovacs ha messo in campo un robot con tantissime opzioni. Il dispositivo è ricco di funzionalità, ma anche di tecnologie, con una scheda tecnica molto accattivante: potente aspirazione (5000 Pa), lavaggio "attivo" tramite due pad rotanti, elaborato sistema di navigazione (AIVI 3D che utilizza una telecamera e intelligenza artificiale), integra Yiko, l'assistente vocale domestico. Ecovacs, possiamo dire, che con il modello Deebot X1 Omni, non si è fermato davvero davanti a nulla.

Il Deebot X1 Omni è il modello più avanzato dell'annata 2022 dei robot aspirapolvere Ecovacs. Molto vicino al Deebot X1 Turbo, si differenzia solo per la sua stazione di ricarica che, a differenza di quest'ultimo modello, assicura sia il risciacquo e l'asciugatura delle spazzole che lo svuotamento del contenitore della polvere.



Ha un'altezza di circa 10 cm da terra (le sue dimensioni sono 36,2 x 36,2 x 10,4 cm), che è nella media per un robot aspirapolvere. Dovrebbe essere in grado di pulire sotto la maggior parte dei mobili, ma suggeriamo di misurare lo spazio sotto il tuo letto e divano per essere sicuri prima di acquistarlo.



ECOVACS DEEBOT X1 OMNI è un robot aspirapolvere estremamente completo e autonomo. Se la sua base non esonera completamente l'utente dalla manutenzione del robot, gli facilita comunque notevolmente la vita e gli consente di lavorare per diversi giorni senza doversi preoccupare e il Deebot X1 Omni sa come lavorare. Che si tratti di lavare o passare l'aspirapolvere, si colloca tra i migliori robot che finora abbiamo testato.



Deebot X1 alla consegna

Il Robot viene consegnato in una scatola grande da cui si può già capire la grandezza della dockstation.



All'interno troviamo sostanzialmente la base di ricarica già completamente montata e 2 scatole, una più grande come una valigia, che contiene il robot e l'altra più piccola e sottile.







In quest'ultimo contenitore, troviamo il cavo di alimentazione, un sacchetto per la polvere di ricambio, 2 spazzole per la polvere, 2 per il lavaggio e il manuale d'uso con una piccola spazzola per la manutenzione.

Tutti gli accessori che servono al Deebot X1 Omni per funzionare il robot sono facili da installare. Le spazzole per la polvere hanno 2 clip in due colori verde e rosso e vanno allocate nell'alloggio evidenziato con lo stesso colore. Le spazzole per la pulizia vanno semplicemente inserite negli appositi fori.

Una grande stazione robusta, ultra completa e facile da installare



Installare la stazione è estremamente facile, basta riempire il serbatoio dell'acqua pulita, il sacchetto della polvere è già inserito nella sua fessura e collegarla alla presa elettrica.

Grazie alla sua stazione, ECOVACS DEEBOT X1 OMNI riesce a funzionare in perfetta autonomia per diversi giorni e anche per diverse settimane se l'ambiente da pulire non è eccessivamente grande.

Il produttore promette in ogni caso fino a 6 settimane di aspirazione prima di dover cambiare il sacchetto per la polvere da 3 litri, alloggiato in un cassetto sotto i serbatoi dell'acqua e sopra al sistema di risciacquo dei panni di pulizia, sistema già visto sulla docking station Deebot X1 Turbo.

Anche in questo caso il sistema riempie anche il serbatoio dell'acqua del robot; può così inumidire i suoi panni durante la pulizia.

In cambio di questi numerosi vantaggi, la stazione del Deebot X1 Omni è particolarmente imponente, avendo Ecovacs scelto di sovrapporre il sacchetto per la polvere e i serbatoi dell'acqua. È la stazione più alta che abbiamo visto finora.

Pur offrendo funzioni simili, altri marchi offrono stazioni leggermente più compatte. Tuttavia, se state cercando un aspirapolvere discreto, il modo più semplice è accontentarvi di una stazione di ricarica senza funzioni aggiuntive come l'Ecovacs Deebot T10+.



Poiché Deebot X1 Omni non è il primo modello multifunzione che abbiamo testato, già ci aspettavamo che il set fosse piuttosto ingombrante. Inoltre, come detto, le dimensioni del cartone non lasciavano davvero alcun dubbio sulla questione. Con le sue molteplici funzioni è particolarmente grande (fornita in un unico blocco) misura 58 cm di altezza, 40 cm di profondità e 45 cm di larghezza.



La parte superiore della stazione c'è un contenitore (avendo una chiusura magnetica si apre tirandolo semplicemente verso l'altro) con all'interno due grandi serbatoi, per l'acqua sporca a sinistra e per l'acqua pulita a destra e tra i due serbatoi vi è un altro scomparto con all'interno una spazzola per la pulizia e manutenzione e 2 panni di ricambio per le spazzole lavapavimenti.



Il sacchetto raccogli polvere è installato in un cassetto centrale, sotto i contenitori per l'acqua. Per aprire il cassetto c'è un pulsante al centro, nascosto nella parte inferiore.

Se la stazione è più ingombrante, è più discreta nella sua estetica, poiché tutto è nascosto. Ecovacs per questo ha affidato il design del suo Deebot X1 Omni allo studio di design Jacob Jensen. Nonostante le enormi dimensioni, il tutto ha un discreto successo, così come il robot con la sua copertura magnetica piuttosto pratica.

Durante il ciclo, ECOVACS DEEBOT X1 OMNI torna regolarmente per lavare i suoi panni rotanti che fungono da mocio, aspirare l'acqua sporca e ricaricarsi con acqua pulita. Alla fine del ciclo, lava anche i panni, oltre ad asciugarli con aria calda.



Dentro, scopriamo che tutto è molto ben organizzato. Oltre al sacchetto raccogli polvere e alle grandi vaschette per l'acqua, la postazione ospita anche un piccolo scomparto rimovibile in cui è presente una spazzola per la pulizia e un paio di panni in microfibra di ricambio.



Sulla parte superiore della stazione c'è un pannello di controllo touch. Si tratta di scorciatoie per avviare la pulizia automatica dei rulli, avviare/mettere in pausa il robot o richiamarlo alla sua base e attivare un blocco bambini con una combinazione di tasti.



Infine, anche se la stazione occupa spazio (tanto quanto un piccolo mobile), finirete per abituarvi alla sua presenza e i servizi resi dal robot aiuteranno ad ingoiare la pillola amara della dimensione.

C'è da dire che la stazione è anche abbastanza rumorosa anche quando aspira, molto più di quando risciacqua i pattini rotanti, in ogni caso rispetto agli aspirapolvere portatili o ad altri modelli di altre marche, il rumore è molto più piccolo in decibel. Come sulla stazione Deebot X1 Turbo, anche lì è previsto un vano per alcuni accessori e come detto prima, Ecovacs consegna il suo robot con una piccola spazzola e un paio di cuscinetti di ricambio.

Connessione e avvio del robot



Il primo contatto con Deebot X1 Omni non è stato abbastanza entusiasmante, lo abbiamo collegato senza difficoltà alla rete Wi-Fi, ma abbiamo dovuto scaricare un aggiornamento del software. Il processo è stato un po' noioso, ma poi il robot ci ha parlato in inglese ed è stato finalmente connesso, siamo stati guidati a cambiare la lingua e a nominare il dispositivo.

Abbiamo quindi avviato la mappatura della nostra abitazione. Il manuale utente suggerisce di avviare il ciclo dalla stazione di ricarica o dal robot. Abbiamo optato per la stazione di ricarica; la partenza ci è stata confermata vocalmente più volte di seguito, senza che il robot lasciasse la sua base.

Alla fine abbiamo dovuto avviare questo primo ciclo dal robot e dopo diversi passaggi completi in tutte le stanze, il robot ci ha detto che la mappa era pronta.

Un inizio non dei migliori, però poi tutto è filato liscio: i comandi della base sono reattivi, una volta connesso il robot alla rete WiFi si accede senza problemi e si riconnette senza difficoltà, anche dopo dopo aver disconnesso poi ricollegato la base più volte. L'X1 Omni è stato in grado di farsi perdonare per questo fastidioso primo contatto.

Un sistema di lavaggio personalizzabile molto convincente

I due contenitori della stazione (raccoglitore acqua sporca e serbatoio acqua pulita) sono facili da maneggiare. Ciascuno è dotato di una maniglia e di un ampio coperchio che si apre ampiamente. Si spostano e si rimontano senza difficoltà.

Per riempire il serbatoio di acqua pulita, ci sono due possibilità: portarlo al rubinetto, oppure riempirlo lasciandolo in posizione, poiché ha un'apertura laterale, abbastanza larga ad esempio per far scivolare il collo di una bottiglia d'acqua.



I serbatoi dell'acqua pulita e dell'acqua sporca sono davvero grandi e forse non era proprio necessario dotare questo robot di serbatoi così grandi (4 litri). Sarebbe stato possibile magari progettarli un po' più piccoli e rivedere le dimensioni della base. Probabilmente Ecovacs ha putano maggiormente sull'aumentare l'autonomia di pulizia automatica.



Dopo questa osservazione, è molto piacevole non doversi occupare del robot dopo ogni ciclo, poiché una volta effettuata la mappatura, è molto facile avviare delle pulizie saltuarie dall'applicazione e programmare il robot. Poi si occupa di tutto: la polvere, il riempimento con acqua, la pulizia delle spazzole. È molto apprezzabile, soprattutto perché pulisce i mop in modo efficace.



Sono rimasti sempre puliti durante i nostri giorni di test. La fase di lavaggio li libera efficacemente da polvere, peli di animali e capelli. Per quanto riguarda la loro asciugatura, non genera un rumore fastidioso.



Le spazzole rotanti consentono una pulizia efficiente dei pavimenti duri. Il robot lascia i pavimenti puliti e poco umidi. Può succedere però che le spazzole dell'X1 Omni, che ruotano ad alta velocità spruzzino qualche goccia d'acqua se scegliamo la portata alta dell'acqua.



Da notare che il lavaggio viene effettuato con acqua pura, ma è possibile aggiungere detersivo. Come altri produttori, Ecovacs consiglia di utilizzare solo la propria soluzione detergente Ecovacs Deebot.

Nel video seguente abbiamo avviato la prima pulizia, la prima volta il robot impiega un pò di tempo per ricaricare il serbatoio dell'acqua, poi una volta partito fa il suo dovere, come si deve.

E' possibile personalizzare il lavaggio nell'applicazione: numero di passate (una o due), portata d'acqua (bassa, media, alta). Per quanto riguarda la scheda "pulizia intelligente", consente di impostare la modalità mocio in modo più dettagliato: intervallo di pulizia del tampone (ogni 10, 15 o 25 minuti) e tempo di asciugatura ad aria calda (2, 3 o 4 ore).

Efficace anche in modalità aspirazione

A differenza di alcuni robot aspirapolvere, la cui spazzola si estende da un'estremità all'altra, quella dell'X1 Omni non è molto ampia, ma è completata da due spazzole laterali abbastanza lunghe.



Il risultato di aspirazione è soddisfacente. Tanto più che l'X1 Omni copre bene le superfici a lui affidate, i bordi di mobili e pareti, senza dimenticare le aree selezionate. Non lascia capelli, polvere o peli di animali. Sui pavimenti duri in gres porcellanato, utilizzando entrambe le funzioni combinate, il risultato è all'altezza delle promesse di Ecovacs.



L'applicazione permette di personalizzare la potenza di aspirazione secondo 4 livelli (silenzioso, standard, max e max+). Il livello standard è generalmente sufficiente per la pulizia regolare dei pavimenti.

Navigazione precisa che si adatta alla vita di tutti i giorni

Il sistema di navigazione utilizza una telecamera, sensori e un sistema di riconoscimento degli oggetti che utilizza l'intelligenza artificiale (AIVI 3D e la tecnologia SLAM aggiornata TrueMapping 2.0.). Sul campo, fin dai primi cicli, che permettono al robot di mappare la casa, se la cava benissimo, si adatta perfettamente alle pareti così come ai mobili, aggira gli ostacoli e non inciampa negli oggetti o nei mobili.

Durante il nostro test, non ci siamo sempre presi la briga di mettere via i cavi, raccogliere i giocattoli dei nostri figli e animali o mettere via le scarpe che erano state lasciate con noncuranza all'ingresso, ECOVACS DEEBOT X1 OMNI non è mai rimasto bloccato durante la pulizia.

Aggira persino gli oggetti sorprendentemente bene, compresi quelli piccoli come le ossa finte del nostro cane, che non spinge nemmeno. Si adatta bene a piccoli ostacoli o oggetti che possono essere lasciati a terra quotidianamente.

Infine, va notato che il manuale utente consiglia di spostare il robot in aree ben illuminate in modo che il rilevamento visivo funzioni in modo ottimale. Questo, in una casa, non è sempre possibile. Abbiamo avuto cura di illuminare tutte le stanze durante i primi utilizzi in modo che l'X1 Omni le mappasse. Poi lo abbiamo fatto lavorare senza luce e ha comunque funzionato bene, coprendo molto bene l'intera superficie e aggirando gli oggetti senza intoppi.

Un sistema di sorveglianza completo che utilizza la telecamera

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI offre un'altra funzione: la videosorveglianza tramite la telecamera del robot. In qualsiasi momento, durante la pulizia, si può attivare questa funzione e vedere in diretta cosa sta succedendo. Distinguiamo particolarmente bene tutto ciò che accade in casa, con un angolo relativamente ampio, dal momento che vediamo dal pavimento al soffitto.





È quindi possibile registrare sequenze e acquisire foto. Si può anche attivare questa funzione quando il robot è sulla sua base, quindi prenderne il controllo per dirigerlo usando le frecce presentate sullo schermo come un piccolo joystick.



Ecovacs va oltre offrendo anche una modalità di "ispezione abitativa", in cui il Deebot X1 Omni passa attraverso tutte le stanze per controllare cosa sta succedendo. È possibile programmare tour di ispezione, proprio come i cicli di pulizia.

Infine, la funzione "chiamata vocale" permette uno scambio bidirezionale con una persona che si trova nella stessa stanza del robot. Dall'applicazione, possiamo osservare cosa sta succedendo, ascoltare e parlare. Gli appassionati di fotocamere per animali apprezzeranno questa funzione.



Da notare che, a differenza di molti robot, quando l'X1 Omni è sulla sua base, la telecamera è sempre rivolta verso l'esterno, permettendoci di vedere cosa sta succedendo in ogni momento. Gli utenti più esigenti nel rispetto della propria privacy lo apprezzeranno moderatamente, anche se si è informati (segnale luminoso o vocale a scelta) quando la telecamera sta riprendendo.



Stessa osservazione per quanto riguarda l'assistente vocale di casa Ecovacs, Yiko, che può tendere ad attivarsi inavvertitamente durante le conversazioni (cosa che può capitare anche ai colossi del mercato).



Un'applicazione molto completa



L'applicazione Ecovacs Home è molto completa e contiene molte opzioni di personalizzazione e informazioni, anche se bisogna cercarle e talvolta avere pazienza per trovarle. Dalla home page è possibile avviare una pulizia automatica (completa, senza personalizzazione), rimandare il robot alla sua postazione, accedere alla pulizia intelligente dove tutto può essere configurato punto per punto o addirittura accedere al video. Visualizza anche il livello di carica della batteria.

È entrando nel menu “accedi alla pulizia intelligente” che si accede alle impostazioni avanzate – accesso alla mappatura, inizio pulizia di alcune stanze o aree a vostra scelta.



Da questa pagina principale, l'applicazione presenta diverse voci, che possono creare confusione: ai lati in alto a destra (accesso al video, alle diverse presentazioni della cartografia e alle impostazioni di visualizzazione della mappa) e in basso, su la linguetta piegata.

Aprendo questa scheda, si può raggiungere altre impostazioni come il numero di passaggi del robot, la potenza di aspirazione, la portata d'acqua, l'ordine di pulizia delle aree, la programmazione. Infine, si può ancora accedere ad altre impostazioni e altre informazioni tramite un'icona a forma di rotellina esagonale, posta nell'angolo in alto a destra della pagina principale.



Anche la programmazione del robot è completa, basta selezionare l'ora e i parametri di pulizia quindi posizionare il cursore su "ripetere" per definire i giorni.



La cartografia prodotta dal robot è piuttosto rilevante, essendo le stanze piuttosto ben delimitate. Possiamo personalizzarla cliccando su “Gestione carte”: dividere le aree in modo diverso o unirle e porre limiti virtuali. Possono essere impostate solo in modalità lavaggio o in aspirapolvere e lavaggio.

Possiamo posizionare delle barriere sotto forma di linee (per vietare l'accesso a una stanza) o aree rettangolari/quadrate per impedire al robot di accedere ai cavi o alla ciotola dell'acqua, ad esempio, in caso di animali a casa.



In breve, Ecovacs ha fornito molte possibilità nell'applicazione, il che rende le funzionalità e le opzioni di personalizzazione del robot molto ricche. Ma questa app meriterebbe un piccolo restyling per guadagnare in ergonomia. Perché abbiamo dovuto cercare e provare più volte per scoprire tutte le possibilità e trovare determinate funzioni. Gli utenti le prime volte potrebbero sentirsi un po' disorientati.

Assistente vocale Yiko

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI ha un assistente vocale integrato, Yiko. Possiamo parlarle dicendo "Ok Yiko" e darle uno degli oltre 30 comandi vocali (tutti si possono vedere nell'app e alcuni dei quali sono sinonimi). Questi comandi comprendono praticamente tutto ciò che potreste desiderare che il robot faccia.



L'unico problema è che bisogna aprire l'app per imparare i comandi (sebbene non sia necessario mantenere l'app aperta per usare il comando vocale).



Alcuni comandi, come "Avvia pulizia" o "Pulisci casa" sono facili da ricordare, altri, come "I materiali di consumo sono scaduti?" non ci verranno facilmente in mente.



Quando parliamo con Yiko, lei ci risponderà, proprio come Alexa o Google Assistant - con cui è compatibile ed comunque possibile collegare e comandare il robot. È in grado di comprendere diverse lingue, tra cui italiano, tedesco, francese e inglese. Da tenere presente che se parliamo con l'assistente vocale durante la pulizia, il robot aspirapolvere si fermerà.



Nel complesso, questa funzione ci è piaciuta molto più di quanto ci aspettassimo. È utile poter richiedere immediatamente la pulizia del pavimento della cucina, invece di dover armeggiare con l'app. Inoltre, significa che possiamo avere la funzionalità di assistente vocale senza doverci preoccupare se funzionerà con la nostra configurazione domestica, ma resta anche compatibile con Alexa e Google Assistant.

Manutenzione

Per la manutenzione, siamo molto aiutati dalle funzioni automatiche del robot (svuotamento polvere, pulizia spazzole, ecc.) e la scheda dedicata nell'applicazione è un ulteriore aiuto, ma non ne siamo del tutto esenti.



L'app invia notifiche quando è necessario riempire il serbatoio dell'acqua pulita e quando il raccoglitore dell'acqua sporca è pieno. Tuttavia, per motivi igienici, è meglio non aspettare che si riempia. Ci assicureremo inoltre di spolverare regolarmente la base del robot (esterno e piattaforma), poiché tende ad attirare polvere e peli di animali.

C'è da pulire di tanto in tanto quello che Ecovacs chiama il lavandino delle pulizie, dove si lavano le spazzole rotanti. L'operazione è abbastanza semplice e non troppo dolorosa poiché non è necessario mettere le mani nello sporco. Utilizzando i pulsanti sulla stazione, è sufficiente 'fare il bagno' su questa parte, spazzolarla con la spazzola in dotazione (conservata nella stazione) e quindi aspirare l'acqua sporca.



Resta necessario pulire i sensori del robot e la sua fotocamera con un panno asciutto, elementi che se sporchi tendono a non funzionare bene. È inoltre necessario pulire il filtro (foderato con una sottile striscia di spugna) posto nel collettore.

Questi articoli sono lavabili in acqua, il che è una buona cosa: Ecovacs consiglia di farlo ogni 3-6 mesi, ma potrebbe essere necessario lavarli più frequentemente poiché tendono a sporcarsi, in particolare il filtro in spugna.

Infine, assicuratevi di pulire le spazzole laterali che sono facilmente rimovibili per eliminare i peli. Come per la spazzola principale, allo stesso modo, è facilmente accessibile. Tuttavia le sue fibre tendono a intrappolare polvere, capelli e soprattutto peli di animali. La pulizia può quindi essere un po' noiosa. Oltre alla spolverata del robot e della base da fornire spesso, la manutenzione del Deebot X1 Omni non è in fondo eccessiva.



Conclusioni e dove acquistare

La principale risorsa dell'ECOVACS DEEBOT X1 OMNI è la sua stazione molto completa, ben organizzata e multifunzionale, che consente a questo robot di essere perfettamente autonomo, anche a costo di una certa dimensione. Riduce anche la manutenzione generale.

L'X1 Omni aspira e lava bene e la sua applicazione Ecovacs Home offre molte opzioni di personalizzazione, anche se l'organizzazione delle informazioni dovrebbe essere ottimizzata. La base ci sembra solida. Con un robot e una stazione ben progettati; il resto può evolversi facilmente attraverso aggiornamenti per semplificare l'esperienza dell'utente.

Sul lato aspirante, il nuovo robot Ecovacs si comporta molto bene su tutti i tipi di superficie, compresi i tappeti a pelo lungo. Possiamo anche fare a meno della massima potenza. Alla fine, non cambia molto nel risultato finale e il Deebot X1 Omni è ovviamente più duraturo con la potenza standard. Può quindi aspirare per circa tre ore, rispetto a poco più di un'ora in modalità Max+.



Il Debot X1 Omni è uno dei robot aspirapolvere più costosi che abbiamo testato, ma non è stata una sorpresa, dato che è il fiore all'occhiello di Ecovacs e ricco di funzionalità.



È disponibile per la vendita presso Ecovacs o qui su Amazon - con uno sconto di 200€ dal lunedì al giovedì al prezzo di 1299€ -con uno sconto di 250€ sal venerdì alla domenica al prezzo sarà di 1249€, vale la pena approfittare delle offerte se state pensando di acquistarlo. Questa settimana è in offerta X1 OMNI bianco con un codice sconto da 200 € :X1OMNI200 e 200€ coupon, lo sconto sarà di 400€, quindi puoi acquistare X1 OMNI bianco al prezzo di 1099 € anziché 1499 € su questo link amazon.it



