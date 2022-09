ECOVACS DEEBOT X1 TURBO : Robot di pulizia automatico economico per il lavaggio approfondito

Di pulizia High Tech, ne sentiamo parlare da qualche anno e con questo robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT X1 TURBO siamo davvero vicini alle vette in termini di tecnologia. Si presenta infatti come uno tra i più professionali dei dispositivi di pulizia.



Negli ultimi tempi, ai produttori di robot aspirapolvere non manca la fantasia per offrire dispositivi in grado di garantirci pulizie autonome. Dopo gli aspirapolvere, ora stanno spuntando ovunque robot aspirapolvere e lavapavimenti tutto in 1.



Ecovacs, uno dei principali attori del mercato è entrato in questo settore di mercato con vari modelli. I due modelli top di gamma di Ecovacs sono il Deebot X1 Turbo e il Deebot X1 Omni, 2 dispositivi promettenti che riescono letteralmente a fare le pulizie in piena autonomia.

Abbiamo avuto modo di provare il Deebot X1 Turbo, il più conveniente dei due modelli offerti da Ecovacs.

Design Ecovacs Deebot X1 Turbo

Già a prima vista, vedendo il robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs Deebot X1 Turbo, ci risulta chiaro che siamo lontani dal classico dispositivo di pulizia, ingombrante e poco autonomo. Rompe tutti i codici di un aspirapolvere classico, sia nel design che nelle funzionalità.

Ci troviamo di fronte a un aspirapolvere lavapavimenti con un design ultra moderno di Jacob Jensen che nel complesso ha un aspetto sia elegante che sobrio.

Tutti i dettagli sono intrisi di raffinatezza, in particolare con le finiture nero e argento, due colori che si fondono in qualsiasi interno, oltre alla finitura satinata senza fronzoli.

Il dispositivo è composto da due elementi: da un lato il robot stesso e dall'altro la stazione di ricarica e svuotamento. Se la stazione è fissa, il robot è mobile e totalmente autonomo.

Grazie alla sua forma squadrata, la base può essere facilmente riposta anche in un angolo della casa, il sistema di localizzazione è davvero preciso e questo permette di posizionarlo senza necessariamente avere spazio ai due lati. La docking station è abbastanza grande da nascondere il robot quando ha finito di pulire e non occupa spazio eccessivo.

Per quanto riguarda il robot, sulla parte superiore troviamo un telemetro laser che si occupa della mappatura dell'ambiente e della localizzazione nello spazio. Viene fornito con una telecamera (con tecnologia AIVI 3D) sulla parte anteriore e persino di un microfono.

La docking station invece è dotata di un serbatoio dell'acqua pulita e un serbatoio destinato a ricevere l'acqua sporca una volta terminate le pulizie e durante il lavaggio dei mop.

La base non raccoglie la polvere dal robot, questa funzione è riservata al modello Ecovacs Deebot X1 Omni, ma dispone di un sistema per la pulizia e l'asciugatura dei mop con aria calda, dopo ogni ciclo di pulizia la docking produce un lievissimo rumore per un lungo tempo, assolutamente non fastidioso, ma si sente e quindi se questo può creare fastidio, consigliamo di posizionarlo nelle camere dove passate meno tempo.

Deebot X1 Turbo : un sistema di pulizia in 3 fasi

Per garantire una pulizia ottimale, Deebot X1 Turbo dispone di un arsenale di accessori e sensori di ogni tipo. Alle tradizionali spazzole rotanti e alla spazzola centrale se ne aggiungono altre due a rullo rotanti amovibili.

Il sistema di pulizia è differente dai modelli classici come il Deebot T10 Plus che usano il mocio vibrante, qui si sfrutta la rotazione e la pressione dei rulli.



In termini di caratteristiche di pulizia, l'aspirapolvere Ecovacs Deebot X1 Turbo è tra i dispositivi di pulizia più sofisticati e versatili. Abbiamo infatti a che fare con un dispositivo di pulizia 3 in 1.



Mentre avanza, l'aspirapolvere spazza, aspira e pulisce il pavimento allo stesso tempo. La sua potenza di aspirazione di 5000 Pa gli permette di aspirare su un ampio perimetro, compresi gli angoli, qualsiasi sporco, sia esso polvere, briciole o peli di animali.

Il dispositivo adatta automaticamente la potenza al tipo di superfice che sta aspirando. Pertanto, non appena passa sopra un tappeto, la sua forza di aspirazione aumenta automaticamente per eliminare lo sporco in profondità. Inoltre è possibile abilitare la funzione 'Rimozione particolato strategica' che è in grado di regolare automaticamente anche la rotazione delle spazzole laterali in modo da evitare lo spostamento dii sporco o briciole.

L'azione del Deebot X1 Turbo si svolge in due fasi. L'aspirapolvere raccoglie la maggior parte della polvere e i rulli lavano il pavimento. Poiché il serbatoio dell'acqua pulita è alloggiato nella stazione, il robot torna regolarmente alla sua base, per pulire i mop dallo sporco ed eventualmente rifornirsi di acqua pulita.



Tutto questo non impatta sull'autonomia, almeno per una casa media di 90 - 100 Mq, dato che il robot può pulire interamente una superficie di 200 mq con una sola carica.



Ecovacs ha dotato il Deebot X1 Turbo di un sistema di pulizia rotante con mop, che consiste in due spazzole la cui velocità di rotazione è di 180 giri al minuto. Questo potere pulente è 4 volte superiore a quello di un dispositivo di pulizia convenzionale.

Meglio, il dispositivo esercita una pressione di 6N sui mop in modo da eliminare ogni traccia di schizzi e macchie sul pavimento, anche le più ostinate. Dopo il suo passaggio si può camminare a piedi nudi senza alcun problema. Quando è in modalità lavaggio si attiva un sistema grazie al quale evita sistematicamente i tappeti presenti nella stanza da pulire.

Per il lavaggio, il Deebot X1 Turbo ha un serbatoio dell'acqua pulita con una capacità di 4 L. Con questo volume d'acqua, può garantire la pulizia di quasi 350 m².

Se l'ambiente da pulire non è eccessivamente grande, l'Ecovacs Deebot X1 Turbo garantisce diversi cicli di pulizia mentre per i grandi spazi avremo la certezza che si prenderà cura dell'intera superficie senza la necessità di caricare i serbatoi.

Il Deebot X1 Turbo è dotato di una batteria agli ioni di litio da 5200 mAh che gli fornisce un'autonomia di 260 minuti. Questo è il tempo necessario per pulire un intero appartamento di grandi dimensioni o un intero duplex.

ECOVACS DEEBOT X1 TURBO: all'avanguardia della tecnologia

Come modello di ultima generazione, il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT X1 TURBO incorpora diverse tecnologie avanzate grazie alle quali si occupa di pulire i pavimenti senza l'intervento umano. Soprattutto, è particolarmente abile nell'evitare ostacoli che interferirebbero con il suo compito.

Rari sono i casi, durante il nostro test, in cui qualcosa si è impigliato nelle spazzole. Il paraurti non urtano quasi mai i mobili, un giocattolo o un altro elemento decorativo della casa. I sensori di dislivello, il telemetro e la fotocamera lavorano tutti insieme per fare un lavoro ottimale. Il tutto in un silenzio degno di nota.



Tecnologia AIVI 3D per evitare gli ostacoli

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è stato dotato di un processore avanzato con intelligenza artificiale che si unisce a sensori strutturati 3D per l'identificazione e il riconoscimento della configurazione degli interni.

È grazie a questa tecnologia che il dispositivo di pulizia è in grado di identificare fino a 18 tipi di ostacoli presenti nel suo spazio di pulizia, tra cui: tappeti, bidoni della spazzatura, calzini, scarpe, sedie eccetera. Lo scopo di questa tecnologia è evitare che il dispositivo si blocchi o si aggrovigli, in modo che la sua autonomia non sia limitata quando è in funzione.

Fotocamera di qualità

Questo aspirapolvere incorpora una videocamera Starlight sulla parte anteriore che funge da fotocamera. È in grado di catturare immagini di qualità astronomica. La qualità dell'immagine rimane eccellente indipendentemente dal fatto che le immagini catturate siano dinamiche, statiche o fatte nell'oscurità più profonda.

Per prevenire la fuga di dati, la fotocamera ha la certificazione di protezione della privacy 960P. Tutti i prodotti del marchio sono fatti per garantire la protezione dei dati privati e rispettare la privacy.

Tecnologia TrueMapping 2.0

Le immagini catturate dalla fotocamera utilizzano la tecnologia TrueMapping 2.0. Grazie a ciò, Ecovacs Deebot X1 Turbo mappa la casa 10 volte più velocemente della maggior parte dei dispositivi della sua generazione.

È anche 4 volte più preciso quando si tratta di identificare gli oggetti all'interno della casa. Ancora meglio, il robot è in grado di mappare automaticamente un intero piano dell'abitazione. La memorizzazione di tutte queste informazioni avviene su 3 mappe interattive 2D del dispositivo.

Il dispositivo è così potente da poter personalizzare il livello di pulizia di ogni stanza in base a queste specificità.

ECOVACS DEEBOT X1 TURBO : un dispositivo ultra-funzionale

La base di ricarica e svuotamento del Deebot X1 Turbo è stata progettata per essere multifunzionale, poiché si occupa sia di ricaricare la batteria del robot che del serbatoio dell'acqua, ma anche di pulirlo.

Dopo ogni ciclo di pulizia, il robot torna alla stazione per ricaricare la batteria ed essere operativo per il ciclo successivo. Quando la riserva di acqua pulita da 4 litri del robot è vuota, può essere ricaricata presso la stazione, che dispone anche del serbatoio dell'acqua. Il dispositivo si aggancia semplicemente ad esso per essere ricaricato automaticamente, eliminando il fastidio della ricarica.

Tutto quello che bisogna fare è riempire il serbatoio della stazione. Oltre al serbatoio dell'acqua pulita, il robot dispone anche di un serbatoio dell'acqua sporca. Allo stesso modo, i panni dei rulli rotanti vengono lavati energicamente, risciacquati, quindi asciugati dall'aria calda per essere operativi per il prossimo ciclo di pulizia, ma anche per evitare cattivi odori e la proliferazione di batteri.

ECOVACS DEEBOT X1 TURBO : il robot aspirapolvere che interagisce con noi

Un buon robot per le pulizie richiede anche (e soprattutto) una buona applicazione complementare. In questo settore, Ecovacs è senza dubbio il produttore più generoso.



Oltre alle classiche impostazioni (mappatura, definizione delle aree vietate, separazione delle parti, routine di pulizia), l'applicazione consente un'ulteriore personalizzazione del robot.

Ad esempio, al robot può essere chiesto di adottare un "atteggiamento" diverso a seconda della stanza in cui si trova. Ad esempio, gli può essere chiesto di ridurre la potenza in una stanza con parquet, oppure di non attivare il mocio. Inoltre, le portate d'acqua e la potenza di aspirazione possono essere regolate anche manualmente dall'applicazione.



Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X1 Turbo, oltre ad essere un dispositivo intelligente e molto autonomo, il produttore permette di interagire con esso grazie a due tecnologie ultra innovative.

L'assistente vocale integrato, abbinato all'intelligenza artificiale, fanno si che il robot Deebot possa essere controllato a voce. Subito dopo la prima configurazione, si può chiedere semplicemente di eseguire la mappatura o avviare un ciclo di pulizia senza dover attivare manualmente il dispositivo.

L'assistente vocale integrato nel dispositivo è 'YIKO', ma esso rimane compatibile con Alexa (per smartphone iOS) e Google Assistant (per smartphone Android e dispositivi Google).La telecamera di cui è dotato l'aspirapolvere Deebot, oltre ad essere utilizzata per la mappatura, permette anche al proprietario di monitorare tutti gli spazi puliti.

Dal telefono riceveremo in tempo reale tutte le immagini della casa, una funzionalità pratica quando si è impegnati in uno degli altri ambienti della casa. Ancora meglio, possiamo persino comunicare tramite l'audio bidirezionale con il robot durante il suo ciclo di pulizia.

Rispetto a modelli precedenti,X1 Turbo riesce a mappare in modo davvero preciso restituendo un risultato davvero accurato con il rilevamento di elementi di arredo come mobili, divani, poltrone o qualsiasi altro oggetto presente. Da segnalare l'impostazione tempo dei lavaggi dei mop che si adatta automaticamente alla pulizia della casa, ma potete tranquillamente settare secondo le vostre esigenze. L'applicazione inoltre permette di trasformare il Deebot X1 Turbo in un vero e proprio dispositivo di monitoraggio della casa. Dall'app possiamo guidare il robot come un'auto telecomandata. In caso di assenza da casa è possibile configurare la modalità “Gestione video”: per monitorare gli ambienti della casa.



Ancora più impressionante, il Deebot X1 Turbo può eseguire l'acquisizione di video (ad esempio per individuare un ladro) o persino interagire con un animale o una persona a distanza.

Prezzo Robot Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT X1 TURBO

L'aspirapolvere ECOVACS DEEBOT X1 TURBO è chiaramente il dispositivo di pulizia del momento che ognuno vorrebbe avere a tutti i costi. Unisce, da solo, tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un robot: ultra raffinato, molto funzionale, tecnologicamente avanzato, intelligente e autonomo. Per tutto questo, il rapporto qualità/prezzo è semplicemente incredibile. Viene venduto qui su Amazon con uno sconto di 400€ al prezzo di 899,00€. Non c'è niente da dire, questo robot aspirapolvere vale chiaramente l'acquisto, le recensioni sono ottime.

Tipo di offerta: Saldi estivi per il ritorno a scuola

Deal time: solo fino al 6 settembre

Sconto: 400 € di sconto

Link : https://www.amazon.it/dp/B09PN27KTJ

Si colloca facilmente tra i migliori dispositivi di pulizia High Tech nel 2022. Ci troviamo davanti un dispositivo di fascia molto alta, quindi il prezzo che può sembrare eccessivo è invece ampiamente giustificato. Il suo posizionamento nella fascia di prezzo corrisponde più o meno a quello che offrono i suoi diretti concorrenti. La gamma Deebot X1 comprende anche X1 Omni. Unisce tutti i vantaggi del X1 Turbo, ma ha il vantaggio aggiuntivo di un sistema di aspirazione automatico della polvere. Qui la scelta è davvero soggettiva, chi utilizza da tempo questi dispositivi sa bene che la manutenzione 'straordinaria' (in genere una volta al mese) può richiedere anche 45 minuti di tempo a causa della presenza più o meno elevata di incrostazioni di polvere e sporco causato dal lungo periodo di utilizzo. Quindi il fatto di dover pulire molto più spesso la vaschetta della polvere, potrebbe risultare altrettanto comodo perchè il dispositivo rimane chiaramente più pulito nel tempo allungando anche l'efficienza del filtro PWA.

Ma come non innamorarsi del Deebot X1 Turbo? Efficiente, agile, resistente, si integra con qualsiasi arredo grazie al suo design particolarmente curato.



