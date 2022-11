ECOVACS DEEBOT X1 OMNI : Sconto 500 Euro Black Friday 2022

Gli aspirapolvere durante il Black Friday sono tra i prodotti più desiderati e ancora di più se parliamo degli aspirapolvere del marchio Deebot del produttore Ecovacs, una delle principali aziende a livello mondiale nel campo della pulizia della casa.

Se state cercando uno dei migliori robot aspirapolvere sul mercato, con una navigazione intelligente, potente ed efficiente per pulire casa in modo comodo con una straordinaria tecnologia di lavaggio non potete perdervi l'offerta in corso del Deebot X1 OMNI.

Per il Black Friday 2022, il modello Deebot X1 OMNI, il robot di nuova generazione super completo che aspira e lava i pavimenti in modo completamente autonomo è in offerta su Amazon con uno sconto di ben 500 Euro dal 14 al 28 Novembre al prezzo finale di 900€.

Perchè approfittare dell'offerta ECOVACS DEEBOT X1 OMNI?

Perchè si tratta di un robot di fascia alta, con prestazioni fantastiche sotto tutti gli aspetti, pensato per chi cerca il meglio e quindi il suo costo a prezzo pieno non è per tutte le tasche.



Perchè ha un sistema di navigazione altamente avanzato, un'enorme potenza di aspirazione, uno dei sistemi di lavaggio più sofisticati sul mercato e la sua base offre molteplici funzioni: autosvuotamento, ricarica del serbatoio e asciugatura dei mop, una soluzione di pulizia completa che offre il massimo comfort, senza che l'utente debba fare praticamente nulla. Perchè la sua enorme batteria al litio a 8 celle da 5.200 mAh offre un'autonomia fino a 260 minuti. Se ciò non dovesse bastare X1 OMNI torna a ricaricarsi e continua a riprende a pulire da dove si era interrotto per completare la pulizia.



Perchè è possible gestire X1 OMNI in diversi modi: tramite i pulsanti; tramite comandi vocali (oltre ad Alexa e Google Assistant, include un proprio assistente vocale, chiamato Yiko, che consente di comandare il robot in modo più naturale) e attraverso l'applicazione, che è il modo migliore per sfruttare appieno le sue funzioni avanzate.



Perchè il Deebot X1 OMNI è dotato di soluzioni tecnologiche e la sezione di navigazione è una delle più avanzate e complete sul mercato. Il suo sensore laser (la torretta che sporge dal corpo del dispositivo) fornisce un'elevata precisione, nonché una navigazione predittiva (grazie alla sua portata di diversi metri, il robot anticipa gli ostacoli prima di raggiungerli) e in condizioni di oscurità.

A questo si aggiunge il sistema AIVI 3D, con tecnologia di intelligenza artificiale che permette di riconoscere gli oggetti per interagire con essi nel migliore dei modi

Tutta questa tecnologia permette inoltre di utilizzare il robot anche come sistema di videosorveglianza e sicurezza, sfruttando la sua telecamera per vedere la nostra casa da remoto (per controllare, ad esempio, se ci siamo dimenticati di chiudere una porta o di vedere cosa fanno i nostri animali domestici). Grazie al microfono possiamo inoltre comunicare con chi è presente in casa.

Se desiderate acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta con queste caratteristiche non vi resta che approfittare dell'offerta dedicata per il Black Friday al Deebot X1 OMNI su Amazon. Potete scegliere i robot in due colorazioni : Bianco e Nero.

Acquista qui X1 OMNI Black : Prezzo €1499 - Black Friday: €999- Sconto : €500- Promozione valida : Nov 14-28

Acquista qui X1 OMNI White : Prezzo €1499 - Black Friday: €999 - Sconto : €500 - Promozione valida : Nov 14-28

