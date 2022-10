Assicurazione Auto: cosa fare in caso di incidente con veicoli privi di polizza

Sebbene la polizza Auto RCA sia obbligatoria per legge, è accertato che in Italia diversi milioni di veicoli ne siano sprovvisti, pur circolando. Si tratta di una media, purtroppo, molto più alta rispetto all’UE.

Da una stima dell’Ania, l’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, è emerso infatti che nel 2019 in Italia circolavano 2,6 milioni di veicoli senza assicurazione, ovvero il 5,9% dei veicoli in circolazione nel nostro paese.

Ciò che spesso si tende a trascurare è che l’RCA Auto, oltre ad essere un obbligo di legge, tutela il conducente e il veicolo in caso di danni causati involontariamente agli altri con il proprio veicolo, inclusi i propri passeggeri coinvolti nel sinistro, rappresentando, quindi, una sicurezza non solo per chi la stipula.

In un contesto come quello attuale, in cui purtroppo il numero di veicoli in circolazione privi di RCA Auto è ancora molto alto, la situazione in cui ci si trovi ad incorrere in un sinistro con un’auto priva di polizza assicurativa è frequente e, per questo, normata dettagliatamente.

Cosa succede infatti se un veicolo privo di polizza assicurativa urta il nostro, provocando un danno?

La legge stabilisce che anche in questi casi si ha diritto a risarcimento, ma ad intervenire non è l’Assicurazione della controparte, per l’appunto assente, bensì il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ovvero un fondo pubblico che va a risarcire i soggetti che hanno subito danni senza colpa nel sinistro. Il Fondo avrà poi dieci anni di tempo per rivalersi sul soggetto responsabile che, ovviamente, non avrà diritto ad alcun risarcimento.

Diverso dalla casistica appena vista è, invece, il caso di incidente stradale con polizza scaduta. Come noto, infatti, se la copertura assicurativa è scaduta da non più di 15 giorni, la Compagnia di assicurazione coprirà lo stesso i danni e pertanto non sarà necessario ricorrere al Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Se i 15 giorni sono invece trascorsi, per il risarcimento bisognerà sempre rifarsi al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Ricordiamo, infine, che in assenza di RCA Auto le sanzioni previste dal Codice della Strada sono diverse:

Multa che può variare da un minimo di 866 euro a un massimo di 3.464 euro. Multa che raddoppia in caso di atteggiamento recidivo, ovvero se l’infrazione viene commessa due volte in due anni;

Il sequestro dell’auto per almeno 6 mesi fino alla stipula della polizza;

La confisca dell’auto nel caso di mancato pagamento della multa, degli oneri di trasporto e custodia del mezzo sequestrato.

Tutelare se stessi e gli altri è un gesto imposto dalla legge, ma aiuta anche a vivere con maggiore serenità ogni spostamento con i numerosi imprevisti che si possono verificare durante il tragitto.

