Guida alla Scelta dell'Assicurazione Moto: Cosa Devi Sapere

Ci sono eventi che procurano un tale coinvolgimento e un tale entusiasmo da limitare la capacità di una persona nel saper individuare immediatamente tutte le implicazioni ad essi collegate. Il rapporto tra un giovane e la sua prima moto è probabilmente qualcosa del genere. L’interesse dei giovani per le due ruote ha conosciuto una battuta d’arresto, principalmente per le complessità legate alla recente pandemia, ma negli ultimi due anni la tendenza si è invertita ed è ritornata tra i giovani la voglia di salire su una due ruote. Tuttavia, nell’acquisto di una moto vi sono cose che vanno ponderate attentamente e una di queste, ad esempio, riguarda l’assicurazione moto.

La scelta dell’assicurazione moto.

Così come si è soliti fare per un acquisto importante, anche per l’assicurazione moto è buona norma ricorrere preliminarmente a più preventivi. Fino a qualche anno fa ottenere un certo numero di preventivi sarebbe stato un lavoro molto faticoso, ma ora, grazie ai preventivatori, ottenere in pochissimo tempo decine di preventivi è diventato un gioco da ragazzi. I preventivatori sono disponili in rete presso i portali di settore ma vi è anche quello pubblico dell’IVASS, l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni. A fronte dell’inserimento di pochi dati è possibile ottenere numerose offerte tra cui scegliere quella più confacente alle proprie esigenze.

Il costo dell’assicurazione moto.

Ci sono vari parametri che influiscono sul costo dell’assicurazione moto: i massimali, la classe di merito, la provincia di residenza, la possibilità o meno di accedere all’RCA familiare, che permette di ereditare una classe di merito vantaggiosa da una polizza privata attiva di un familiare convivente, le garanzie accessorie. Quando si tratta di scegliere un'assicurazione moto adatta bisogna anche tenere conto del tipo di operatività del dealer. Allianz Direct è una compagnia assicurativa smart per vocazione operando esclusivamente online. Leader nella distribuzione di polizze online Allianz Direct consente di risparmiare sulla polizza assicurazione moto non dovendo sopportare i costi di intermediazione, normalmente presenti in un servizio assicurativo di tipo tradizionale.

Le garanzie accessorie.

Vi sono alcune garanzie accessorie che non dovrebbero mai mancare in un’assicurazione moto. Queste sono il soccorso stradale, gli infortuni al conducente, il furto e incendio. Benché si dica che il vero motociclista usa la due ruote tutto l’anno, non sono pochi i centauri, soprattutto alle latitudini più fredde, che decidono di acquartierare la due ruote sostituendola temporaneamente con un mezzo di trasporto più consono al clima. Allianz Direct permette di sospendere l’assicurazione moto fino a un massimo di 10 mesi consecutivi, 11 per le moto d’epoca e senza spese di riattivazione. Per le moto nuove Allianz Direct, infine, rende disponibile la protezione “Collisione”. Questa garanzia copre anche i danni causati dal motociclista al proprio mezzo, quelli causati da un pirata della strada non identificato oppure quelli causati da un impatto con un animale. foto: unsplash.com