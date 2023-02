Assicurazione gatto: 5 motivi per stipulare la polizza online

Sebbene il concetto di assicurazione per gli animali domestici sia familiare a molti già da diverso tempo, negli ultimi anni si è assistito a un vero e proprio boom di nuove polizze attivate dai proprietari per i propri amici a quattro zampe. Questo ha fatto sì non solo che la concorrenza in questo settore diventasse sempre più agguerrita, ma che aumentassero anche le garanzie attivabili per rendere l’assicurazione il più completa e versatile possibile per le singole esigenze dei clienti.

Quando si pensa a questa tipologia di assicurazioni il primo pensiero va generalmente ai cani che, per loro natura, sono soliti circolare con maggiore frequenza e, pertanto, sono più soggetti a causare danni a terzi rispetto ai gatti.

Per dare validità a questa teoria, però, bisognerebbe prima informarsi su quali garanzie è possibile attivare e, quindi, per quali casistiche si è coperti se si possiede una polizza per il proprio amico a quattro zampe. Le assicurazioni per animali domestici, infatti, non intervengono solo in caso di danni causati a terzi, ma coprono anche i padroni dalle spese veterinarie, a seconda delle situazioni che si trovano ad affrontare.

Ecco allora alcune ragioni valide per assicurare non solo il proprio cane, ma anche il proprio gatto:

I felini, si sa, sono animali che amano l’indipendenza: assicurando il proprio gatto lo si potrà anche lasciare libero di uscire e avventurarsi fuori casa stando certi che, qualora causasse qualche danno, l’assicurazione interverrebbe per risarcire i malcapitati; A seguito dei danni che potrebbe provocare potremmo dover ricorrere ad un legale: le spese in questo caso sarebbero a carico del proprietario, mentre questo tipo di coperture solitamente contemplano anche la tutela legale; E se una volta uscito, il micio non tornasse a casa? Purtroppo si tratta di un’eventualità che capita più spesso di quanto immaginiamo: ma tra le garanzie attivabili ci sono anche le spese per la ricerca a seguito di smarrimento; In caso si facesse male mentre è in giro in cerca di avventure? Niente paura, è possibile assicurarsi anche per spese veterinarie in caso di infortunio (con o senza intervento chirurgico); E se il micio fosse un tranquillo gattino abituato a stare in casa con il suo anziano padrone? In questo caso potrebbe tornare utile il servizio di consegna farmaci a domicilio.

L’assicurazione per cani e gatti non è obbligatoria per legge, ma senza dubbio offre un valido aiuto quando ci si trova ad affrontare delle spese impreviste che possono gravare sul bilancio familiare in modo importante. ConTe.it, marchio italiano del gruppo Admiral, che da anni è al fianco degli automobilisti, si propone come alleato anche per i proprietari di animali domestici: per sottoscrivere una prima polizza è importante che gli animali siano dotati di microchip e abbiano tra i sei mesi e gli otto anni di età.

Ricevere un preventivo tramite ConTe.it Cane e Gatto per l’Assicurazione gatto è semplice e veloce: basta collegarsi al sito, inserire alcuni dati dell’animale (come ad esempio sesso, età, razza) e in pochi minuti si riceverà la formula più adatta alle proprie esigenze, pronta per essere acquistata.

I pacchetti sono diversi e includono sia le garanzie basilari (spese veterinarie per intervento chirurgico – o senza - in caso di infortunio o malattia, con ricovero o day hospital) chequelle specifiche (spese per ricerca a seguito di smarrimento, spese funerarie, consegna farmaci a domicilio, assistenza H24 , tutela legale, responsabilità civile e rimborso spese sostenute per visite ed esami legati ad infortuni o malattia, con o senza ricovero o day hospital).

Che si tratti di un cane o di un gatto, dunque, scegliere di avere un’assistenza adeguata per il proprio amico a quattro zampe è la migliore decisione che si possa prendere per le proprie finanze e, soprattutto, per garantirgli tutte le cure necessarie per il suo benessere.

Foto unsplash.com/ it/

