GTA Online: per gli abbonati a GTA+ vantaggi da brivido

Tra cui il minaccioso Terrorbyte, sorprese di Halloween e altro



Questo mese il programma di abbonamento premium di GTA Online prevede vantaggi da brivido per i giocatori su PlayStation 5 e Xbox Series X|S per celebrare al meglio il mese più macabro dell’anno.

Visita il sito di GTA+ per restare al corrente dei vantaggi attuali, consultare istruzioni su come ottenerli e molto altro.



Riscatta il Benefactor Terrorbyte

Incuti terrore con questo camion blindato che include elementi aggiuntivi opzionali come torretta, postazione droni, armeria e l'unica officina in grado di personalizzare la Pegassi Oppressor Mk II. A proposito: modificare le armi nelle varianti Mk II con l'armeria del Terrorbyte costerà agli abbonati a GTA+ il 35% in meno del solito.



Usa il terminale touch screen nel Terrorbyte per avviare le Attività dei clienti e ottenere GTA$ e RP doppi fino al 2 novembre. Prima di riscattare il Benefactor Terrorbyte dal sito in gioco Warstock Cache & Carry, è necessario possedere un night club in cui tenerlo.



Bonus e modifiche per i night club

Porta il tuo night club a un livello superiore aggiungendo unsistema di illuminazione, poi incrementa i profitti aggiungendo piani extra di stoccaggio almagazzino del club, il tutto gratis per gli abbonati a GTA+.



Gli abbonati a GTA+ possono anche sfruttare la velocità di produzione del magazzinodel night club triplicata. Inoltre, per tutto il periodo dell’evento, i prodotti sgraffignati nelleLotte tra business e consegnati al magazzino del night club ti faranno accumulare scorte doppie.



Costume, abbigliamento e maschere di Halloween

Entra nello spirito di Halloween e gioca a GTA Online durante il periodo di questo evento per ricevere il completo Mummia, la Felpa zucca, la maschera Marionetta crepe grigia e la maschera Cuciture sudicia.

Vantaggi permanenti

Anche nei momenti più cupi CEO, boss e presidenti di un MC respirano un'aria a parte a Los Santos... specialmente se sono abbonati a GTA+, che tra gli altri vantaggi offre tariffe azzerate per abilità come Organizzazione fantasma, Corrompi le forze dell'ordine (accessibili dal menu Interazione) e richieste di veicoli.

Inoltre, gli abbonati a GTA+ potranno avere carte prepagate Shark speciali, dalla Red shark alla Megalodon, che frutteranno il 15% di GTA$ in più. Saranno disponibili nelle relative schede dedicate agli Store nel menu di pausa su PS5 e Xbox Series X|S.

Per soli 5,99 € al mese, gli abbonati a GTA+ possono riscattare i vantaggi in qualsiasi momento durante questo macabro evento. In più, per ogni mese in cui sei abbonato a GTA+ riceverai un bonus di 500.000 GTA$, depositato automaticamente sul tuo conto presso la Maze Bank dopo l'addebito del mese. Per maggiori dettagli, visita la pagina di GTA+.

