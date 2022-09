Gotham Knights - Il nuovo trailer svela le funzionalità PC

Warner Bros. Games e DC hanno svelato oggi un nuovo trailer di Gotham Knightsche mostra il funzionamento su PC dell’action RPG open world. Il video mette in evidenza diverse caratteristiche grafiche di alta qualità che i giocatori possono aspettarsi dalla versione per PC del gioco, tra cui risoluzione 4K, frame rate altissimo e ray tracing, nonché Nvidia DLSS 2, AMD FSR2 e Intel XeSuperSamoling (XeSS) per prestazioni migliori. Al momento del lancio, il 21 ottobre 2022, i giocatori diGotham Knights su PC avranno moltissime opzioni di personalizzazione e godranno del supporto per monitorultrawide e display multipli.

Trovi il trailer ufficiale di Gotham Knights per PC a questo link: https://youtu.be/lGZ35bWtxBI

L'uscita mondiale di Gotham Knights è prevista per il 21 ottobre 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.È possibile prenotarlo ora per ricevere la skin personalizzata N°233 per la Batcycle, basata sulla prima apparizione del veicolo nel numero 233 di Detective Comics, edito da DC.

InGotham Knights i giocatori potranno vestire i panni dei componenti dellaBat-famiglia e immedesimarsi in Batgirl, Nightwing,Cappuccio Rosso e Robin, una nuova generazione di supereroi DC che dovrà dimostrarsi all'altezza nel ruolo di protettori di Gotham City in seguito alla morte di Batman, per risolvere i misteri che collegano i capitoli più foschi della storia della città a sconfiggere i più celebri supercattivi in scontri epici, affrontando una serie di sfide mentre sviluppano la loro personale versione del Cavaliere Oscuro.





